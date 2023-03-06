Жители столицы могут слышать звуки выстрелов 9 марта: причины

Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
В четверг, 9 марта, ГБР будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. Жителей столицы предупредили о звуках выстрелов и возможных усложнениях движения.
Об этом сообщает КГГА.
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО
-
Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ
-
Ткаченко рассказал, кто получит культурные ценности из "Межигорья" и "Сухолучья"
-
Поймали на взятке: еще одного вицегубернатора Одесчины подозревают в получении неправомерной выгоды
-
Бутусов объяснил, почему ВСУ остаются в Бахмуте дальше
-
В Англии на пляже нашли мертвой 14-летнюю украинку: что известно
Подробности
"Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", — говорится в сообщении.
Государственное бюро расследований предупреждает жителей столицы, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.
Людей призвали сохранять спокойствие и не передвигаться по району проведения следственного эксперимента без надобности.
Напомним, в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.
Также мы писали, что в ночь на 6 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе в направлении Киева. Все вражеские дроны были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.
В Киеве официально открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет.