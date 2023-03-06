Жители столицы могут слышать звуки выстрелов 9 марта: причины

Киев

В четверг, 9 марта, ГБР будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. Жителей столицы предупредили о звуках выстрелов и возможных усложнениях движения.

Об этом сообщает КГГА.

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"Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", — говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований предупреждает жителей столицы, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

Людей призвали сохранять спокойствие и не передвигаться по району проведения следственного эксперимента без надобности.

Напомним, в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади. В настоящее время продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре столицы.

Также мы писали, что в ночь на 6 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе в направлении Киева. Все вражеские дроны были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

В Киеве официально открыли первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет.