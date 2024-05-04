Мешканців Києва запрошують відвідати дитячу залізницю на великодні вихідні — деталі

Дитяча залізниця. Фото: Укрзалізниця

Мешканців та гостей Києва запрошують провести великодні вихідні на дитячій залізниці. Вперше у цьому сезоні унікальний паровоз курсуватиме Сирецьким парком.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

Читайте також:

Графік дитячої залізниці у Києві 4-5 травня

"Вперше у цьому сезоні Сирецьким парком курсуватиме унікальний паровоз ГР-336, його пілотують юні залізничники", — йдеться у повідомленні.

Дитяча залізниця. Фото: УЗ

Всіх бажаючих чекають за адресою: вул. Парково-Сирецька, 4 (Сирецький парк). Рух поїздів у травні здійснюватиметься по суботах та неділях з 10:00 до 19:00.

Ціни на квитки:

Музей історії Південно-Західної залізниці — 50 грн;

виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн;

подорож поїздом у загальному вагоні — 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);

подорож поїздом у ретровагоні — 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);

подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" — 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).

Дитяча залізниця. Фото: УЗ

В Укрзалізниці розповіли, що діти можуть ще й безплатно пройти навчання, аби познайомитися з цією галуззю ближче — наразі там навчаються понад 1000 дітей, які опановують професії чергового по станції, провідника пасажирських вагонів, машиніста, колійного майстра та ін.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, цього року Київська дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів 27 квітня. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми кілька днів на тиждень аж до листопада.

Також ми писали, що у Києві триває будівництво пішохідного мосту "Хвиля" до Оболонського півострова. Його обіцяють відкрити вже до Дня Києва 26 травня.