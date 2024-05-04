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Мешканців Києва запрошують відвідати дитячу залізницю на великодні вихідні — деталі

4 травня 2024 16:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мешканців Києва запрошують відвідати дитячу залізницю на великодні вихідні — деталі
Дитяча залізниця. Фото: Укрзалізниця
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мешканців та гостей Києва запрошують провести великодні вихідні на дитячій залізниці. Вперше у цьому сезоні унікальний паровоз курсуватиме Сирецьким парком. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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"Вперше у цьому сезоні Сирецьким парком курсуватиме унікальний паровоз ГР-336, його пілотують юні залізничники", — йдеться у повідомленні.

дитяча залізниця у Києві
Дитяча залізниця. Фото: УЗ

Всіх бажаючих чекають за адресою: вул. Парково-Сирецька, 4 (Сирецький парк). Рух поїздів у травні здійснюватиметься по суботах та неділях з 10:00 до 19:00.

Ціни на квитки:

  • Музей історії Південно-Західної залізниці — 50 грн;
  • виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн;
  • подорож поїздом у загальному вагоні — 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);
  • подорож поїздом у ретровагоні — 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);
  • подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" — 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).
дитяча залізниця у Києві
Дитяча залізниця. Фото: УЗ

В Укрзалізниці розповіли, що діти можуть ще й безплатно пройти навчання, аби познайомитися з цією галуззю ближче — наразі там навчаються понад 1000 дітей, які опановують професії чергового по станції, провідника пасажирських вагонів, машиніста, колійного майстра та ін. 

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Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, цього року Київська дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів 27 квітня. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми кілька днів на тиждень аж до листопада.

Також ми писали, що у Києві триває будівництво пішохідного мосту "Хвиля" до Оболонського півострова. Його обіцяють відкрити вже до Дня Києва 26 травня. 

Київ
свята
Укрзалізниця
діти
навчання
Великдень

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