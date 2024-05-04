Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Жителей Киева приглашают посетить детскую железную дорогу на пасхальные выходные — детали arrow

Жителей Киева приглашают посетить детскую железную дорогу на пасхальные выходные — детали

4 мая 2024 16:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Жителей Киева приглашают посетить детскую железную дорогу на пасхальные выходные — детали
Детская железная дорога. Фото: Укрзализныця
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Жителей и гостей Киева приглашают провести пасхальные выходные на детской железной дороге. Впервые в этом сезоне уникальный паровоз будет курсировать по Сырецкому парку.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Читайте также:

График детской железной дороги в Киеве 4-5 мая

"Впервые в этом сезоне по Сырецкому парку будет курсировать уникальный паровоз ГР-336, его пилотируют юные железнодорожники", — говорится в сообщении.

детская железная дорога в Киеве
Детская железная дорога. Фото: УЗ

Всех желающих ждут по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4 (Сырецкий парк). Движение поездов в мае будет осуществляться по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00.

Цены на билеты:

  • Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;
  • выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;
  • путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);
  • поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);
  • путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" — 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).
детская железная дорога в Киеве
Детская железная дорога. Фото: УЗ

В Укрзализныце рассказали, что дети могут еще и бесплатно пройти обучение, чтобы познакомиться с этой отраслью поближе — сейчас там учатся более 1000 детей, которые овладевают профессиями дежурного по станции, проводника пассажирских вагонов, машиниста, путевого мастера и т.д.

null
Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в этом году Киевская ДЖД открыла сезон движения поездов 27 апреля. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство пешеходного моста "Волна" до Оболонского полуострова. Его обещают открыть уже ко Дню Киева 26 мая.

Киев
праздники
Укрзализныця
дети
учеба
Пасха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней