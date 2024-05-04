Жителей Киева приглашают посетить детскую железную дорогу на пасхальные выходные — детали
Жителей и гостей Киева приглашают провести пасхальные выходные на детской железной дороге. Впервые в этом сезоне уникальный паровоз будет курсировать по Сырецкому парку.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
График детской железной дороги в Киеве 4-5 мая
"Впервые в этом сезоне по Сырецкому парку будет курсировать уникальный паровоз ГР-336, его пилотируют юные железнодорожники", — говорится в сообщении.
Всех желающих ждут по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4 (Сырецкий парк). Движение поездов в мае будет осуществляться по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00.
Цены на билеты:
- Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;
- выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;
- путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);
- поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);
- путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" — 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).
В Укрзализныце рассказали, что дети могут еще и бесплатно пройти обучение, чтобы познакомиться с этой отраслью поближе — сейчас там учатся более 1000 детей, которые овладевают профессиями дежурного по станции, проводника пассажирских вагонов, машиниста, путевого мастера и т.д.
Напомним, в этом году Киевская ДЖД открыла сезон движения поездов 27 апреля. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября.
Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство пешеходного моста "Волна" до Оболонского полуострова. Его обещают открыть уже ко Дню Киева 26 мая.
Читайте Новини.LIVE!