Жителей Киева приглашают посетить детскую железную дорогу на пасхальные выходные — детали

Детская железная дорога. Фото: Укрзализныця

Жителей и гостей Киева приглашают провести пасхальные выходные на детской железной дороге. Впервые в этом сезоне уникальный паровоз будет курсировать по Сырецкому парку.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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"Впервые в этом сезоне по Сырецкому парку будет курсировать уникальный паровоз ГР-336, его пилотируют юные железнодорожники", — говорится в сообщении.

Детская железная дорога. Фото: УЗ

Всех желающих ждут по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4 (Сырецкий парк). Движение поездов в мае будет осуществляться по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00.

Цены на билеты:

Музей истории Юго-Западной железной дороги — 50 грн;

выставка узкоколейного подвижного состава — 50 грн;

путешествие поездом в общем вагоне — 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);

поездка в ретровагоне — 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);

путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" — 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).

Детская железная дорога. Фото: УЗ

В Укрзализныце рассказали, что дети могут еще и бесплатно пройти обучение, чтобы познакомиться с этой отраслью поближе — сейчас там учатся более 1000 детей, которые овладевают профессиями дежурного по станции, проводника пассажирских вагонов, машиниста, путевого мастера и т.д.

Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в этом году Киевская ДЖД открыла сезон движения поездов 27 апреля. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября.

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