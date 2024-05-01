У застосунку Київ Цифровий можна замовити учнівський для безкоштовного проїзду

Застосунок "Київ Цифровий". Фото: "Суспільне"

У застосунку "Київ Цифровий" можна замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду. Відтепер не потрібно носити з собою пластик, адже все є у смартфоні.

Про це повідомила пресслужба застосунку "Київ Цифровий" у Telegram у середу, 1 травня.

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Цифровий учнівський для безкоштовного проїзду

Замовлення нового учнівського безкоштовно, для цього потрібно:

оновити застосунок;

обрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;

отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Цифровий учнівський. Фото: t.me/Kyiv_digital

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", — йдеться у повідомлені.

Допис "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Нагадаємо, київська дитяча залізниця 27 квітня відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.

Також у столиці триває будівництво пішохідного мосту, який в народі вже отримав назву "Хвиля". Шляхопровід має з'єднати парк "Наталка" та Оболонський острів. Відкрити міст обіцяють вже до Дня Києва 26 травня.