У застосунку Київ Цифровий можна замовити учнівський для безкоштовного проїзду
У застосунку "Київ Цифровий" можна замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду. Відтепер не потрібно носити з собою пластик, адже все є у смартфоні.
Про це повідомила пресслужба застосунку "Київ Цифровий" у Telegram у середу, 1 травня.
Цифровий учнівський для безкоштовного проїзду
Замовлення нового учнівського безкоштовно, для цього потрібно:
- оновити застосунок;
- обрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
- отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
- додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".
"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, київська дитяча залізниця 27 квітня відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.
Також у столиці триває будівництво пішохідного мосту, який в народі вже отримав назву "Хвиля". Шляхопровід має з'єднати парк "Наталка" та Оболонський острів. Відкрити міст обіцяють вже до Дня Києва 26 травня.
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