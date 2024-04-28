У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів

Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Київська дитяча залізниця в суботу, 27 квітня, відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми у кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Facebook.

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Дитяча залізниця в столиці буде працювати за таким графіком:

у травні, вересні та жовтні в суботу та неділю з 10:00 до 19:00;

у червні-серпні — щочетверга та п’ятниці з 11:00 до 17:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.

Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Відкриття сезону руху поїздів. Фото: Укрзалізниця

Під час відкриття нового сезону юних залізничників привітали та нагородили найкращих учнів їхні старші наставники.

Також відкриття сезону супроводжувалося короткою концертною програмою, інтерактивами, професійними майстер-класами

Відвідувачі дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Старший наставник дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Відвідати локацію можна за адресою вулиця Парково-Сирецька, 4. Ціни на квитки:

Музей історії Південно-Західної залізниці — 50 грн;

виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн;

подорож поїздом у загальному вагоні — 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);

подорож поїздом у ретровагоні — 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);

подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).

Відвідувачі дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Відомо, що на Київській дитячій залізниці навчаються понад 1000 учнів: вони опановують різні професії — черговий по станції, провідник пасажирських вагонів, машиніст, колійний майстер та ін.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, у столиці триває будівництво пішохідного мосту "Хвиля" до Оболонського півострова. Його обіцяють відкрити вже до Дня Києва 26 травня.

Також ми писали, що у КМДА розповіли, чи планують демонтаж колишньої Арки дружби народів. Раніше з таким зверненням до міста звернувся Мінкульт.