У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів
Київська дитяча залізниця в суботу, 27 квітня, відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми у кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.
Про це повідомляє Укрзалізниця в Facebook.
Відкриття дитячої залізниці в Києві
Дитяча залізниця в столиці буде працювати за таким графіком:
- у травні, вересні та жовтні в суботу та неділю з 10:00 до 19:00;
- у червні-серпні — щочетверга та п’ятниці з 11:00 до 17:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.
Під час відкриття нового сезону юних залізничників привітали та нагородили найкращих учнів їхні старші наставники.
Також відкриття сезону супроводжувалося короткою концертною програмою, інтерактивами, професійними майстер-класами
Відвідати локацію можна за адресою вулиця Парково-Сирецька, 4. Ціни на квитки:
- Музей історії Південно-Західної залізниці — 50 грн;
- виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн;
- подорож поїздом у загальному вагоні — 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);
- подорож поїздом у ретровагоні — 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);
- подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).
Відомо, що на Київській дитячій залізниці навчаються понад 1000 учнів: вони опановують різні професії — черговий по станції, провідник пасажирських вагонів, машиніст, колійний майстер та ін.
Нагадаємо, у столиці триває будівництво пішохідного мосту "Хвиля" до Оболонського півострова. Його обіцяють відкрити вже до Дня Києва 26 травня.
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