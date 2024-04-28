Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів arrow

У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів

28 квітня 2024 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів
Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Київська дитяча залізниця в суботу, 27 квітня, відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми у кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Facebook.

Читайте також:

Відкриття дитячої залізниці в Києві

Дитяча залізниця в столиці буде працювати за таким графіком:

  • у травні, вересні та жовтні в суботу та неділю з 10:00 до 19:00;
  • у червні-серпні — щочетверга та п’ятниці з 11:00 до 17:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.
дитяча залізниця у Києві
Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця
дитяча залізниця у Києві
Учні дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця
дитяча залізниця у Києві
Відкриття сезону руху поїздів. Фото: Укрзалізниця

Під час відкриття нового сезону юних залізничників привітали та нагородили найкращих учнів їхні старші наставники. 

Також відкриття сезону супроводжувалося короткою концертною програмою, інтерактивами, професійними майстер-класами 

дитяча залізниця у Києві
Відвідувачі дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця
дитяча залізниця у Києві
Старший наставник дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Відвідати локацію можна за адресою вулиця Парково-Сирецька, 4. Ціни на квитки:

  • Музей історії Південно-Західної залізниці — 50 грн;
  • виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн;
  • подорож поїздом у загальному вагоні — 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);
  • подорож поїздом у ретровагоні — 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);
  • подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).
дитяча залізниця у Києві
Відвідувачі дитячої залізниці. Фото: Укрзалізниця

Відомо, що на Київській дитячій залізниці навчаються понад 1000 учнів: вони опановують різні професії — черговий по станції, провідник пасажирських вагонів, машиніст, колійний майстер та ін.

null
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, у столиці триває будівництво пішохідного мосту "Хвиля" до Оболонського півострова. Його обіцяють відкрити вже до Дня Києва 26 травня. 

Також ми писали, що у КМДА розповіли, чи планують демонтаж колишньої Арки дружби народів. Раніше з таким зверненням до міста звернувся Мінкульт.

Київ
Укрзалізниця
діти
навчання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри