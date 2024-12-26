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Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

26 декабря 2024 18:05
Катерина Османская - Редактор
Метро на Виноградарь – на какой стадии строительство
Строительство метро на Виноградарь. Фото: facebook/Autostrada.company
Катерина Османская - Редактор

Работы по строительству метро на Виноградаре в Киеве продолжаются круглосуточно. На нескольких строительных площадках выполняются их разные этапы одновременно.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник в совместном проекте "Киев фм" и "Вечірній Київ".

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"Мы понимаем, что такой масштабный проект, как строительство метро, нельзя финансировать частично, финансирование должно быть непрерывным вплоть до запуска поездов. Сейчас мы работаем над привлечением и бюджетных, и внебюджетных ресурсов. Основным источником станут кредитные средства, чтобы обеспечить строительство до конца без задержек", — сказал Поворозник.

На двухуровневых тоннелях производится гидроизоляция, армирование и бетонирование стен. Также там проводятся работы по разработке грунта и монтажу расстрельных поясов, которые важны для строительства двухуровневых тоннелей.

На одной из площадок активно обустраиваются буровые установки для создания стабильного основания под дальнейшее строительство.

Перспективы и финансирование

В бюджете на следующий год предусмотрена первоначальная сумма для продолжения строительства метро, а также договоренности о заключении соглашений, которые позволят обеспечить стабильное финансирование.

Будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Основным источником средств станут кредитные ресурсы, позволяющие реализовать проект без задержек. Отмечается, что непрерывное финансирование критически важно для успешного завершения работ и запуска поездов.

Чего ждать в 2025 году

После активизации финансирования на следующий год планируется ускорить темпы строительства, чтобы обеспечить своевременную реализацию проекта.

Отмечается, что строительство метро на Виноградаре остается одним из самых масштабных инфраструктурных проектов Киева, который расширит транспортные возможности столицы.

Напомним, в Киеве утром 26 декабря на станции метро "Лыбедская" завершили восстановительные работы на эскалаторе. Вечером 25 декабря на одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира, что привело к его остановке.

Также сообщалось, что в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

Киев метро транспорт строительство виноград

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