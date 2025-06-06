Коли відновлять червону гілку метро в Києві — пояснення КМДА

Ремонтні роботи на ділянці пошкодженої колії метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві тривають інтенсивні ремонтні роботи на червоній лінії метрополітену після російського масованого обстрілу. За словами прессекретарки Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександри Кравчук, фахівці докладають максимум зусиль, аби якомога швидше відновити рух поїздів між лівим і правим берегом столиці. Попередньо оцінюється, що відновлювальні роботи триватимуть близько доби, але у міській владі сподіваються, що вдасться впоратись раніше.

Про це Олександра Кравчук повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

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Кравчук наголосила, що з огляду на важливість сполучення між берегами, підземка відіграє критичну роль у забезпеченні мобільності киян. Утім, через тимчасову зупинку руху спостерігається підвищене навантаження на наземний громадський транспорт. На багатьох зупинках утворюються черги, зокрема на лівому березі, де пасажиропотік традиційно є великим.

Посадовиця наголосила, що у маршрутки автобусів підлаштовуються під потік. Наприклад, автобусний маршрут 1М не проходить через ділянки ремонтних робіт і продовжує курсувати вздовж Броварського проспекту. За її словами, цим маршрутом можна швидко дістатися до станції "Арсенальна".

"Я, наприклад, сьогодні вранці їздила саме цим автобусним маршрутом 1М і поїхала 25 хвилин до "Арсенальної", де пересіла вже на метро, на відкриту ділянку. Також, враховуючи велике скупчення пасажирів на лісовій біля станції "Мікролісова", ми переорієнтовуємо частину автобусів. Зокрема, деякі одиниці рухомого складу починають постійно забирати людей з інших станцій. Тобто, ми намагаємося коригувати, щоб люди з лісової доїхали до "Арсенальної" і люди так само змогли доїхати назад", — повідомила Олександра Кравчук.

Також посадовиця зазначила, що не має повноважень коментувати, чи це був цілеспрямований удар Росії, чи наслідок падіння уламків.

Щодо термінів відновлення руху червоною гілкою метро, в КМДА сподіваються завершити комплексні роботи протягом поточної доби, щоб уже з ранку наступного дня пасажири могли знову скористатися метро повноцінно.

"Там великий комплекс робіт, там реально комплексні роботи проводяться, це не просто відновити рейку чи шпалу, там цілий комплекс робіт і ми сподіваємося, що упродовж цієї доби ми зможемо його стягнути і вже вранці пасажири зможуть повернутися до нашого улюбленого метро на Червоній гілці", — підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, у Києві тимчасово скоригували курсування деяких тролейбусів та метро через наслідки російської атаки по столиці.

Через обмеження руху деякими ділянками доріг, у Києві виникли затори.

Тим часом в Укрзалізниці також відповіли, скільки часу їм знадобиться на ремонт пошкодженої колії.