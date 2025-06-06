Когда восстановят красную ветку метро в Киеве — объяснение КГГА

Ремонтные работы на участке поврежденного пути метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжаются интенсивные ремонтные работы на красной линии метрополитена после российского массированного обстрела. По словам пресс-секретаря Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александры Кравчук, специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов между левым и правым берегом столицы. Предварительно оценивается, что восстановительные работы продлятся около суток, но в городской власти надеются, что удастся справиться раньше.

Об этом Александра Кравчук сообщила в эфире Ранок.LIVE.

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Кравчук отметила, что учитывая важность сообщения между берегами, подземка играет критическую роль в обеспечении мобильности киевлян. Впрочем, из-за временной остановки движения наблюдается повышенная нагрузка на наземный общественный транспорт. На многих остановках образуются очереди, в частности на левом берегу, где пассажиропоток традиционно большой.

Чиновница отметила, что в маршрутки автобусов подстраиваются под поток. Например, автобусный маршрут 1М не проходит через участки ремонтных работ и продолжает курсировать вдоль Броварского проспекта. По ее словам, этим маршрутом можно быстро добраться до станции "Арсенальная".

"Я, например, сегодня утром ездила именно этим автобусным маршрутом 1М и поехала 25 минут до "Арсенальной", где пересела уже на метро, на открытый участок. Также, учитывая большое скопление пассажиров на лесной возле станции "Микролесная", мы переориентируем часть автобусов. В частности, некоторые единицы подвижного состава начинают постоянно забирать людей с других станций. То есть, мы стараемся корректировать, чтобы люди с лесной доехали до "Арсенальной" и люди так же смогли доехать обратно", — сообщила Александра Кравчук.

Также чиновница отметила, что не имеет полномочий комментировать, был ли это целенаправленный удар России или следствие падения обломков.

Относительно сроков восстановления движения по красной ветке метро, в КГГА надеются завершить комплексные работы в течение текущих суток, чтобы уже с утра следующего дня пассажиры могли снова воспользоваться метро полноценно.

"Там большой комплекс работ, там реально комплексные работы проводятся, это не просто восстановить рельс или шпалу, там целый комплекс работ и мы надеемся, что в течение этих суток мы сможем его стянуть и уже утром пассажиры смогут вернуться к нашему любимому метро на Красной ветке", — подытожила чиновница.

Напомним, в Киеве временно скорректировали курсирование некоторых троллейбусов и метро из-за последствий российской атаки по столице.

Из-за ограничения движения некоторыми участками дорог, в Киеве возникли пробки.

Между тем в Укрзализныце также ответили, сколько времени им понадобится на ремонт поврежденной колеи.