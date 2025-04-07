В Киеве перенесут электролинии для метро на Виноградарь за 324 млн грн

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" на перенос высоковольтных линий электропередач на участке строительства новой станции метро "Проспект Правды". Работы должны завершить до конца 2025 года, а общая стоимость контракта составляет более 324 млн грн.

Об этом стало известно из тендера, который опубликовали в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Речь идет о линиях напряжением 110 кВ, которые проходят через зону расширения Сырецко-Печерской ветки столичного метро в сторону жилого массива Виноградарь. Перенос кабельной инфраструктуры является ключевым этапом для продолжения строительных работ на новом участке.

Тендер. Фото: скриншот

Отметим, что еще в августе 2024 года "Киевский метрополитен" подписал договор на сумму 14 млрд грн с ООО "Группа компаний Автострада" на продолжение строительства метро на Виноградарь. По проекту, сроки выполнения работ составляют 30 месяцев.

В ноябре 2024 года компания Autostrada начала строительство двухъярусного монолитного тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Уже тогда начали сооружение 42-метрового шахтного ствола для левого перегонного тоннеля на зеленой ветке между "Сырцом" и "Мостицкой".

В январе 2025 года были возобновлены работы на замороженных участках по проспекту Европейской Солидарности. Там предусмотрено возведение оборотных тупиков с сервисной платформой и смотровой канавой — эти объекты позволят организовать ночной отстой поездов и реверс движения.