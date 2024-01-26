Закрытие метро в Киеве – как выглядит авария в тоннеле

Станция метро "Демеевская". Фото: Новини.LIVE

Закрытую станцию Киевского метрополитена оценили эксперты, которые должны установить причины аварии и определиться с ремонтом. И хотя некоторые работы начали еще в декабре, только 26 января состоялось первое обследование вместе с депутатами Киевсовета, контролирующими процесс. Предварительно уже стали известны первые детали — где основная авария, как выглядит подтопление и как долго будет продолжаться ремонт.

Все детали узнавало Новини.LIVE на месте происшествия.

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Аварийным определили участок от станции метро "Теремки" до станции метро "Демиевская". Именно эта часть была закрыта 8 декабря.

Основная авария произошла между станциями "Лыбидская" и "Демиевская", протечки и трещины в тоннеле имеют протяженность более 70 метров. Если говорить о наземной части, то это участок проспекта Лобановского и Демиевского рынка.

Другие закрытые станции синей ветки не аварийны, но ими нельзя пользоваться, ведь поезд не проедет через аварийный участок.

Потолок на синей ветке метро. Фото: Новини.LIVE

Тоннель между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". Фото: Новини.LIVE

Конструкция, держащая потолок тоннеля метро. Фото: Новини.LIVE

На месте, где установили опоры, течет вода. Журналистов комиссия решила не пропускать на саму локацию, где наибольшие повреждения. Сообщали, что все хорошо, но на самом деле там с бешеной скоростью протекает в тоннеле вода.

Это не капли, стекающие с потолка, а целые потоки. Пока никакого ремонта не будет, ведь проводятся все бюрократические процедуры — разрешения, экспертизы, смета.

По словам главы временной контрольной комиссии (ТКК) Александра Тимченко, сейчас устанавливают стены для укрепления, после чего будут разрывать тоннель. Глубина от улицы до туннеля составляет 5-8 метров. Снаружи ведутся работы, чтобы снять слой грунта и добраться до туннеля.

Работа техники на метро "Демиевская". Фото: Новини.LIVE

Ремонт синей ветки метро снаружи. Фото: Новини.LIVE

Депутаты Киевсовета уверяют, что важным вопросом является застройка на поверхности над веткой метро. Возможно, именно это повлекло за собой давление, которое привело к аварии.

"Нужно посмотреть все строящиеся сружи конструкции. Стоит проверить, давят ли они на поврежденный тоннель. Если они будут достроены, эти тонны ТЦ, домов, не будет ли потом таких последствий, как сейчас", — сказала депутат Киевсовета Виктория Пташник.

Как мы писали ранее, эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали вывод, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демиевская" и "Лыбидская" являются некачественное проектирование и строительство участка.

Главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.