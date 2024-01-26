Закрытие метро в Киеве – как выглядит авария в тоннеле

Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно. Что происходит в подземелье — видео
Закрытую станцию Киевского метрополитена оценили эксперты, которые должны установить причины аварии и определиться с ремонтом. И хотя некоторые работы начали еще в декабре, только 26 января состоялось первое обследование вместе с депутатами Киевсовета, контролирующими процесс. Предварительно уже стали известны первые детали — где основная авария, как выглядит подтопление и как долго будет продолжаться ремонт.
Все детали узнавало Новини.LIVE на месте происшествия.
Закрытие метро в Киеве
Аварийным определили участок от станции метро "Теремки" до станции метро "Демиевская". Именно эта часть была закрыта 8 декабря.
Основная авария произошла между станциями "Лыбидская" и "Демиевская", протечки и трещины в тоннеле имеют протяженность более 70 метров. Если говорить о наземной части, то это участок проспекта Лобановского и Демиевского рынка.
Другие закрытые станции синей ветки не аварийны, но ими нельзя пользоваться, ведь поезд не проедет через аварийный участок.
На месте, где установили опоры, течет вода. Журналистов комиссия решила не пропускать на саму локацию, где наибольшие повреждения. Сообщали, что все хорошо, но на самом деле там с бешеной скоростью протекает в тоннеле вода.
Это не капли, стекающие с потолка, а целые потоки. Пока никакого ремонта не будет, ведь проводятся все бюрократические процедуры — разрешения, экспертизы, смета.
По словам главы временной контрольной комиссии (ТКК) Александра Тимченко, сейчас устанавливают стены для укрепления, после чего будут разрывать тоннель. Глубина от улицы до туннеля составляет 5-8 метров. Снаружи ведутся работы, чтобы снять слой грунта и добраться до туннеля.
Депутаты Киевсовета уверяют, что важным вопросом является застройка на поверхности над веткой метро. Возможно, именно это повлекло за собой давление, которое привело к аварии.
"Нужно посмотреть все строящиеся сружи конструкции. Стоит проверить, давят ли они на поврежденный тоннель. Если они будут достроены, эти тонны ТЦ, домов, не будет ли потом таких последствий, как сейчас", — сказала депутат Киевсовета Виктория Пташник.
Как мы писали ранее, эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали вывод, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демиевская" и "Лыбидская" являются некачественное проектирование и строительство участка.
Главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.
Читайте Новини.LIVE!