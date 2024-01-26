У метро Києва назвали попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська"
Головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.
Про це Віктор Вигівський сказав у тунелі метро, де перебувають журналісти Новини.LIVE.
Аварія в метро Києва
Вигівський наголосив, що наразі проєктно-кошторисної документації ще немає. Наразі проведені дослідження, які обробляються. Остаточні висновки будуть згодом.
"Метрополітен звернувся до науково-дослідної судово-експертної організації щодо необхідності проведення досліджень і обстежень з визначення причин ситуації, яка склалася. На сьогодні ми отримали від них висновок щодо причин і обставин виникнення ситуації. Причиною є неякісні проєктні та будівельні рішення", — розповів Вигівський.
За його словами, уточнення буде після того, як вони розроблять котлован, дійдуть до тунелю та подивляться його ззовні.
"Матеріали, з яких виготовляється метрополітен, повинні передбачати експлуатацію протягом 250 років", — додав він.
Нагадаємо, у тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.
Також ми писали, що у Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.
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