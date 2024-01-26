У метро Києва назвали попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Головний інженер метрополітену Києва Віктор Вигівський назвав попередню причину аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська". За його словами, це неякісні проєктні та будівельні рішення.

Про це Віктор Вигівський сказав у тунелі метро, де перебувають журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Аварія в метро Києва

Вигівський наголосив, що наразі проєктно-кошторисної документації ще немає. Наразі проведені дослідження, які обробляються. Остаточні висновки будуть згодом.

"Метрополітен звернувся до науково-дослідної судово-експертної організації щодо необхідності проведення досліджень і обстежень з визначення причин ситуації, яка склалася. На сьогодні ми отримали від них висновок щодо причин і обставин виникнення ситуації. Причиною є неякісні проєктні та будівельні рішення", — розповів Вигівський.

За його словами, уточнення буде після того, як вони розроблять котлован, дійдуть до тунелю та подивляться його ззовні.

"Матеріали, з яких виготовляється метрополітен, повинні передбачати експлуатацію протягом 250 років", — додав він.

Нагадаємо, у тунелі метро Києва між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію.

Також ми писали, що у Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.