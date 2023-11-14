Миллиард для чиновников — детали бюджета Киева на следующий год

Мэр Киева Виталий Кличко. Иллюстративное фото: КГГА

Столичный бюджет на 2024 будет дефицитным на 8%. Расходная часть бюджета составит 82,3 млрд грн, в то время как доходы составят всего 68,85 млрд грн.

Об этом сообщает "Информатор".

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Миллиард чиновникам

Сообщается, что на содержание всех городских органов власти в Киеве планируют потратить из бюджета-2024 1,27 млрд. грн. В частности, на секретариат Киевского горсовета запланировано 394,34 млн грн, а на содержание КГГА — еще 879,34 млрд грн.

Едва ли не самые большие расходы традиционно ожидаются два департамента: здравоохранения (5,53 млрд грн, из них 1,1 млрд — на стационарную медпомощь населению) и образования и науки (3 млрд грн, из них почти 1 млрд грн пойдет на развитие профессионально-технического образования).

Также большую часть бюджета города потратит Департамент соцполитики — 5,76 млрд грн. Большую часть планируют потратить на "меры в сфере социальной защиты и соцобеспечения" (2,25 млрд грн). Еще 725 млн грн запланировано на соцзащиту ветеранов войны и труда.

Большие затраты пойдут и на культуру. Соответствующий департамент КГГА может получить 1,74 млрд грн, из них 511 млн уйдет на содержание театров, 346 млн — музеев и выставок, еще 60 млн — городских библиотек.

Строительство метро и транспортная развязка

В проекте также есть информация о конкретных затратах. Так, Департамент транспортной инфраструктуры планирует расходы на ряд городских объектов, которые охватят четверть от общей расходной сметы. В частности, в 2024 году в Киеве собираются:

Реконструировать путепровод на ул. Дегтяревской, к концу года готовность будет на 57,1% (361 млн. грн.);

Построить решение по ул. Богатырской и Полярной на 45,9% (351 млн. грн.);

Построить Подольский мостовой переход до 87% готовности (298 млн грн);

Довести строительство метро на Виноградаре до 4,6% от готовности (328 млн грн).

Кто остался без денег

В сравнении с этими расходами, на детей в проекте бюджета запланирована небольшая сумма. Служба по делам детей и семьи может получить всего 163,21 млн грн (из них 44 млн — на содержание детдомов и помощь детдомам семейного типа).

Также небольшие суммы запланированы на градостроительство и архитектуру (71 млн грн, из них львиную долю, 44 млн, получит аппарат Департамента), туризм (25,66 млн грн) и промышленность и предпринимательство (146,7 млн грн, из которых 110 млн пойдет на "содействие развитию малого/среднего предпринимательства").

Районное распределение средств столицы

В расходах по городским районам дисбаланса не наблюдается. Больше всего средств получит Днепровский район, а меньше всего — Печерский, из-за небольшой площади. Поэтому расходы между районными администрациями выглядят так:

Голосеевская РГА — 2,43 млрд грн;

Дарницкая РГА — 3,53 млрд грн;

Деснянская РГА — 3,04 млрд грн;

Днепровская РГА — 3,6 млрд грн;

Оболонская РГА — 2,81 млрд грн;

Печерская РГА — 1,39 млрд грн;

Подольская РГА — 2,15 млрд грн;

Святошинская РГА — 3,38 млрд грн;

Соломенская РГА — 2,84 млрд грн;

Шевченковская РГА — 2,63 млрд грн.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о формировании бюджета столицы на следующий год и снова раскритиковал Верховную Раду Украины в попытке вмешательства в помощь ВСУ от города. Перед этим он назвал цель создания при КГГА антикоррупционного департамента.