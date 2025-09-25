Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Київ Зруйнований РФ будинок у Києві — що з червня вдалося відновити

Зруйнований РФ будинок у Києві — що з червня вдалося відновити

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:59
Чи відновили зруйнований РФ будинок у Києві
Будинок у Києві, в який влучила російська ракета 17 червня 2025 року. Фото: ДСНС/Telegram

Минуло понад три місяці з моменту, коли російська ракета влучила в будинок у Солом'янському районі Києва й завдала значних руйнувань. За цей час вже вдалося дещо відновити, однак роботи досі тривають.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE показав, який нині вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва, в який влучила російська ракета під час атаки РФ 17 червня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Який вигляд має зруйнований Росією будинок у Києві

Нагадаємо, що у ніч проти 17 червня російська ракета влучила у житлову дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі Києва. Вона пройшла всі поверхи аж до підвалу.

У четвер, 25 вересня, кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн побував на місці пошкодженого будинку внаслідок атаки РФ 17 червня й показав стан одного з найбільш зруйнованих будинків столиці. Також він розповів, що встигли відбудувати за три місяці.

Загалом у столиці відновили вже 50 дахів, триває заміна вікон, ремонтують газові й електричні мережі. Сьогодні на місці працює велика спецтехніка, зокрема крани та бригади ДТЕК.

Усі роботи ведуться публічно, і влада Києва веде відкритий облік на сайті: для кожного будинку можна подивитися, що вже зроблено, що в роботі, а що лише планується.

За словами кореспондента Новини.LIVE Олександра Саюна, попри часткову заміну вікон і дахів, балкони й сходові майданчики ще не відновлені. Комунальники кажуть, що терміни не завжди відомі, бригади змінюються, а частина завдань передається між підрядниками.

Нагадаємо, що раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що влада ігнорує людей, чиє житло постраждало внаслідок атаки РФ.

Також повідомлялося, що у Києві не завжди компенсують витрати тим, хто самостійно відремонтував житло, що зазнало руйнувань внаслідок обстрілів РФ.

Київ ремонт обстріли відновлення війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації