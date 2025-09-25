Чи відновили зруйнований РФ будинок у Києві

Будинок у Києві, в який влучила російська ракета 17 червня 2025 року. Фото: ДСНС/Telegram

Минуло понад три місяці з моменту, коли російська ракета влучила в будинок у Солом'янському районі Києва й завдала значних руйнувань. За цей час вже вдалося дещо відновити, однак роботи досі тривають.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE показав, який нині вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва, в який влучила російська ракета під час атаки РФ 17 червня 2025 року.

Який вигляд має зруйнований Росією будинок у Києві

Нагадаємо, що у ніч проти 17 червня російська ракета влучила у житлову дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі Києва. Вона пройшла всі поверхи аж до підвалу.

У четвер, 25 вересня, кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн побував на місці пошкодженого будинку внаслідок атаки РФ 17 червня й показав стан одного з найбільш зруйнованих будинків столиці. Також він розповів, що встигли відбудувати за три місяці.

Загалом у столиці відновили вже 50 дахів, триває заміна вікон, ремонтують газові й електричні мережі. Сьогодні на місці працює велика спецтехніка, зокрема крани та бригади ДТЕК.

Усі роботи ведуться публічно, і влада Києва веде відкритий облік на сайті: для кожного будинку можна подивитися, що вже зроблено, що в роботі, а що лише планується.

За словами кореспондента Новини.LIVE Олександра Саюна, попри часткову заміну вікон і дахів, балкони й сходові майданчики ще не відновлені. Комунальники кажуть, що терміни не завжди відомі, бригади змінюються, а частина завдань передається між підрядниками.

Нагадаємо, що раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що влада ігнорує людей, чиє житло постраждало внаслідок атаки РФ.

Також повідомлялося, що у Києві не завжди компенсують витрати тим, хто самостійно відремонтував житло, що зазнало руйнувань внаслідок обстрілів РФ.