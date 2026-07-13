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Главная Киев Миллионные махинации в энергетике: на Киевщине подозревают директора компании

Миллионные махинации в энергетике: на Киевщине подозревают директора компании

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Дата публикации 13 июля 2026 12:33
Схема на 129 млн грн на Киевщине: директору компании предъявили подозрение в связи с махинациями в энергетике
Правоохранители и фигурант. Фото: Нацполиция

В Киевской области раскрыли схему незаконного присвоения средств государственных и коммунальных предприятий в ходе проведения тендерных закупок и выполнения работ в сфере энергетики. Речь идет о 129 миллионах гривен. Правоохранители объявили подозрение директору компании.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 13 июля, передает Новини.LIVE.

Махинации при проведении тендерных закупок и выполнении работ в сфере энергетики

Установлено, что должностные лица в сговоре с представителями общества внедрили незаконную схему присвоения средств, обеспечивая победу последнего в тендерах и дальнейшее выполнение ремонтных работ по искусственно завышенным ценам.

Махінації під час тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики у Київській області
Правоохранители и фигуранты. Фото: Нацполиция

Кроме того, для вывода незаконно полученных средств из официального оборота использовались реквизиты предприятий с признаками фиктивности, входивших в так называемый конвертационный центр.

"В частности, указанные субъекты хозяйственной деятельности в период с 2022 по 2026 годы регистрировали налоговые накладные без фактической поставки товаров в адрес указанного общества", — говорится в сообщении.

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В результате преступной схемы нанесен ущерб на сумму 129 миллионов гривен. Кроме того, правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие незаконные действия.

Директору частного общества объявлено подозрение по факту легализации имущества, полученного преступным путем.

"Кроме того, в рамках начатого досудебного расследования по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины проводятся необходимые следственные действия, а также проверка других должностных лиц на причастность к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах", — добавили в полиции.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, помощнику судьи Святошинского райсуда и киевскому адвокату объявили подозрения в вымогательстве 3500 долларов у военнослужащего. За эти деньги они обещали содействовать принятию нужного решения по делу о наследстве.

Кроме того, в Киеве будут судить заместителя председателя поселкового совета за вымогательство более 1 млн грн за помощь с землей бизнесмену. Чиновника задержали в столице во время получения 15 тысяч долларов.

махинации Киевская область энергетика
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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