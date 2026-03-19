Мінрозвитку: У Києві розглядали евакуацію жителів взимку

Перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум. Фото: Facebook

Цієї зими у Києві була найважча ситуація з енергетикою через постійні та масовані обстріли російських міст. Керівництво думало навіть про евакуацію частини жителів столиці. Наразі місто не готове до нової зими.

Про це заявила перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум на форумі-діалозі "Світло у кожен дім: програми фінансування для ОСББ та ЖБК", передає кореспондент Новини.LIVE.

Київ не готовий до наступної зими

Шкрум наголосила, що ця зима була найважчою за всю історію незалежності для Києва та всієї України. Зараз країна вже готується до наступного опалювального сезону, оскільки зробила висновки з цього досвіду та ситуації, яка була в столиці.

"Насправді, нам ще пощастило, оскільки ситуація могла бути гіршою. Ми могли дійти до того, що потрібна була б евакуація киян або частини киян. Ми могли згуртувати міжнародну підтримку та напрацювати рішення, але Київ навіть до наступної зими не готовий. Навіть в найкращих сценаріях нам потрібно готуватися вже, при чому дуже серйозно. Саме під це уряд зараз робить велику кількість рограм підтримки", — розповіла чиновниця.

Також вона відзначила, що Європа вивчає досвід України із захисту енергетики. За словами Альони Шкрум, цей досвід може стати необхідним і для європейських країн.

"Наш досвід тут, на жаль, абсолютно унікальний як по захисту, так і по роботі ППО, так і по фізичному відновленню і по відбудові вже прямо зараз, не чекаючи завершення війни, не чекаючи навіть тепла, ми вже зараз це робимо", — сказала перша заступниця міністра розвитку.

Вона додала, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки обстрілів, нові атаки та дефіцит потужностей. Водночас в Україні вже напрацьовують плани стійкості для кожного регіону і громади.

Ситуація з енергетикою в Києві

Раніше голова Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик заявив, що столицю готують до зими під контролем президента. За його словами, місто буде набагато сильнішим наступної зими. Наразі працюють над тим, аби забезпечити стабільну роботу теплопостачання навіть в умовах атак.

Також ми писали, що на Київщині 19 березня запроваджують відключення світла. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів.