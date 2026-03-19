Київ Фесик заявив, що Київ готують до зими під контролем президента

Фесик заявив, що Київ готують до зими під контролем президента

Дата публікації: 19 березня 2026 07:40
Фесик заявив, що Київ готують до зими під контролем президента
Кирило Фесик. Фото: кадр з відео

Голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик заявив, що столиця буде набагато сильнішою наступної зими. Він пояснив це тим, що підготовка Києва до опалювального сезону триває під контролем Президента України.

Про це Фесик заявив в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Підготовка Києва до наступної зими

Як зауважив Фесик, наразі триває підготовка Києва до наступної зими. Столиця, за його словами, має бути значно сильнішою, адже цей процес взяв під контроль Президент України Володимир Зеленський. Наразі працюють над тим, аби забезпечити стабільну роботу теплопостачання навіть в умовах атак.

"Ви ж розумієте, це на рівні президента перебуває під особистим контролем. І це точно буде через це набагато ефективніше, ніж могло би бути. І я думаю, що, до речі, якість цього плану пов'язана саме з тим, що на рівні держави Київ під лупою розглядали", — пояснив Фесик.

Проблеми з підготовкою Києва до зими

Раніше голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що минулої зими сотні тисяч киян залишилися без теплопостачання через складну ситуацію в енергосистемі. Столиця провалила підготовку до зими.

Водночас він додав, що у Деснянському районі для киян підготували тимчасові дерев'яні туалети. Їх мали б використовувати у випадку надзвичайних ситуацій із каналізацією.

Троєщина отримала від Хмельницького десять генераторів, однак не змогла їх підключити. За словами Бахматова, це сталося через те, що КМДА не надала вчасно необхідні документи.

Київ опалювальний сезон президент
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
