Минразвития: В Киеве рассматривали эвакуацию жителей зимой

Первый заместитель министра развития Алена Шкрум.

Этой зимой в Киеве была самая тяжелая ситуация с энергетикой из-за постоянных и массированных обстрелов российских городов. Руководство думало даже об эвакуации части жителей столицы. Сейчас город не готов к новой зиме.

Об этом заявила первый заместитель министра развития Алена Шкрум на форуме-диалоге "Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК", передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Киев не готов к следующей зиме

Шкрум подчеркнула, что эта зима была самой тяжелой за всю историю независимости для Киева и всей Украины. Сейчас страна уже готовится к следующему отопительному сезону, поскольку сделала выводы из этого опыта и ситуации, которая была в столице.

"На самом деле, нам еще повезло, поскольку ситуация могла быть хуже. Мы могли дойти до того, что нужна была бы эвакуация киевлян или части киевлян. Мы могли сплотить международную поддержку и наработать решение, но Киев даже к следующей зиме не готов. Даже в самых лучших сценариях нам нужно готовиться уже, причем очень серьезно. Именно под это правительство сейчас делает большое количество программ поддержки", — рассказала чиновница.

Также она отметила, что Европа изучает опыт Украины по защите энергетики. По словам Алены Шкрум, этот опыт может стать необходимым и для европейских стран.

"Наш опыт здесь, к сожалению, абсолютно уникальный как по защите, так и по работе ПВО, так и по физическому восстановлению и по восстановлению уже прямо сейчас, не дожидаясь завершения войны, не дожидаясь даже тепла, мы уже сейчас это делаем", — сказала первый заместитель министра развития.

Она добавила, что ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий обстрелов, новых атак и дефицита мощностей. В то же время в Украине уже нарабатывают планы устойчивости для каждого региона и общины.

Ситуация с энергетикой в Киеве

Ранее глава Оболонской РГА в Киеве Кирилл Фесик заявил, что столицу готовят к зиме под контролем президента. По его словам, город будет гораздо сильнее следующей зимой. Сейчас работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу теплоснабжения даже в условиях атак.

Также мы писали, что на Киевщине 19 марта вводят отключения света. Ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.