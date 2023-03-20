Міська влада розповіла, через що в Києві оголошували повітряну тривогу
Під час останньої повітряної тривоги у Києві, сьогодні о 15:39, в небі було виявлено ворожий безпілотник. Ціль була знищена.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Чому в столиці оголошували повітряну тривогу
Як відомо, під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва (на північ) був виявлений ворожий об’єкт типу БпЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена.
"В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва — чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", — сказав начальник КМВА.
Нагадаємо, у Києві змінять комендантську годину. З 26 березня комендантську годину планують скоротити. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Раніше кияни підписали петицію про скорочення тривалості комендантської години у столиці, щоб люди могли дістатися додому після роботи. Петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Її автор запропонував скоротити комендантську годину, яка наразі триває з 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.