Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу
Во время последней воздушной тревоги в Киеве, сегодня в 15:39, в небе был обнаружен вражеский беспилотник. Цель была уничтожена.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
-
Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину
-
В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины
-
Лишь три знака зодиака накроет волной успеха на этой неделе. Кто эти избранные?
-
Одесских школьников будут зачислять в 5-ые классы по-новому
-
В Ивано-Франковске пожилая женщина набросилась на девушку, прыгавшую на скакалке
-
Одессита будут судить за распространение метадона
-
Арест путина: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда
-
Си Цзиньпин назвал свой визит в москву "новым импульсом" в отношениях с рф
-
Почти миллион штрафа оплатит "Одессагаз-Снабжение" за нарушение законодательства
-
В Херсонской области 18-летний парень подорвался на российской мине
Почему в столице объявляли воздушную тревогу
Как известно, во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева (к северу) был обнаружен враждебный объект типа БпЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена.
"В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону! Но еще раз обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неукоснительно соблюдайте требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", — сказал начальник КМВА.
Напомним, в Киеве сменят комендантский час. С 26 марта комендантский час планируется сократить. Он продлится с 00:00 до 05:00.
Ранее киевляне подписали петицию о сокращении продолжительности комендантского часа в столице, чтобы люди могли добраться домой после работы. Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Ее автор предложил сократить комендантский час, который продолжается с 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.