Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу

Во время воздушной тревоги жителей столицы просят сразу направляться в укрытие

Во время последней воздушной тревоги в Киеве, сегодня в 15:39, в небе был обнаружен вражеский беспилотник. Цель была уничтожена.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Почему в столице объявляли воздушную тревогу

Как известно, во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева (к северу) был обнаружен враждебный объект типа БпЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена.

"В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону! Но еще раз обращаюсь ко всем жителям Киева — четко и неукоснительно соблюдайте требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", — сказал начальник КМВА.

Напомним, в Киеве сменят комендантский час. С 26 марта комендантский час планируется сократить. Он продлится с 00:00 до 05:00.

Ранее киевляне подписали петицию о сокращении продолжительности комендантского часа в столице, чтобы люди могли добраться домой после работы. Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Ее автор предложил сократить комендантский час, который продолжается с 23:00 до 05:00, до 00:00 до 05:00.