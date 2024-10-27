У Києві 28 жовтня перекриють вулицю Вінстона Черчилля

Міськрада Києва попередила про перекриття важливої вулиці
У Києві в понеділок, 28 жовтня, на вулиці Вінстона Черчилля діятимуть часткові обмеження руху. Це пов'язано за нанесенням дорожньої розмітки на даній ділянці.
Про це інформує Офіційний портал Києва з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
Перекриття вулиці у Києві
Повідомляється, що 28 жовтня на вулиці Вінстона Черчилля діятимуть часткові обмеження руху.
"На цій ділянці вулиці дорожники наноситимуть дорожню розмітку", — говориться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" вибачилася перед киянами та гостями столиці за тимчасові незручності та закликала враховувати обмеження під час планування маршруту.
Раніше ми повідомляли, що у Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причиною є протиаварійний ремонт.
Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.
Читайте Новини.LIVE!