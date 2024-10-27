У Києві 28 жовтня перекриють вулицю Вінстона Черчилля

Правоохоронці перекривають вулицю. Фото: Вечірній Київ

У Києві в понеділок, 28 жовтня, на вулиці Вінстона Черчилля діятимуть часткові обмеження руху. Це пов'язано за нанесенням дорожньої розмітки на даній ділянці.

Про це інформує Офіційний портал Києва з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

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Повідомляється, що 28 жовтня на вулиці Вінстона Черчилля діятимуть часткові обмеження руху.

"На цій ділянці вулиці дорожники наноситимуть дорожню розмітку", — говориться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" вибачилася перед киянами та гостями столиці за тимчасові незручності та закликала враховувати обмеження під час планування маршруту.

Перекриття вулиці Вінстона Черчилля. Фото: Київавтодор

Раніше ми повідомляли, що у Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причиною є протиаварійний ремонт.

Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.