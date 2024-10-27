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Горсовет Киева предупредил о перекрытии важной улицы

27 октября 2024 17:54
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве 28 октября перекроют улицу Уинстона Черчилля
Правоохранители перекрывают улицу. Фото: Вечірній Київ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в понедельник, 28 октября, на улице Уинстона Черчилля будут действовать частичные ограничения движения. Это связано с нанесением дорожной разметки на данном участке.

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

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Сообщается, что 28 октября на улице Уинстона Черчилля будут действовать частичные ограничения движения.

"На этом участке улицы дорожники будут наносить дорожную разметку", — говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" принесла извинения киевлянам и гостям столицы за временные неудобства и призвала учитывать ограничения при планировании маршрута.

Киев
Перекрытие улицы Уинстона Черчилля. Фото: Киевавтодор

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причиной является противоаварийный ремонт.

Напомним, в столице на два дня частично перекрывали движение по Северному мосту. Ограничения действовали с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина — ремонт дороги.

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