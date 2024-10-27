В Киеве 28 октября перекроют улицу Уинстона Черчилля

Горсовет Киева предупредил о перекрытии важной улицы
В Киеве в понедельник, 28 октября, на улице Уинстона Черчилля будут действовать частичные ограничения движения. Это связано с нанесением дорожной разметки на данном участке.
Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
Перекрытие улицы в Киеве
Сообщается, что 28 октября на улице Уинстона Черчилля будут действовать частичные ограничения движения.
"На этом участке улицы дорожники будут наносить дорожную разметку", — говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" принесла извинения киевлянам и гостям столицы за временные неудобства и призвала учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причиной является противоаварийный ремонт.
Напомним, в столице на два дня частично перекрывали движение по Северному мосту. Ограничения действовали с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина — ремонт дороги.
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