В Киеве мост на Выдубичах отремонтируют за 2,9 млн грн

Мост на Выдубичах. Фото: kyivvlada

В Киеве планируют отремонтировать мост возле станции метро "Выдубичи". В случае подписания договора работы будут стоить 2,9 миллиона гривен.

Об этом говорится на Prozorro.

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Ремонт моста на Выдубичах

Заказчиком ремонтных работ путепровода на пересечении Надднепрянского шоссе и улицы Стройиндустрии является коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева "Киевавтодормост".

Так, по результатам аукциона объявлено о намерении заключить договор с ООО "Проектдормосттехнология" на 2 миллиона 998 тысяч 932 гривны. Исполнитель предоставит услуги по разработке проектно-сметной документации, а стоимость меньше на 61 тысячу 208 гривен ожидаемой — 3 миллиона 60 тысяч 140 гривен.

Ожидаемая стоимость тендера. Фото: скриншот

В документах к тендеру говорится, что мост длиной 32,82 метра и габаритом по ширине 35,5 был введен в эксплуатацию в 1975 году. Согласно проектной документации на противоаварийные мероприятия для безопасной эксплуатации надо предусмотреть:

ремонт пролетных строений (при необходимости замену плит);

ремонт мостового полотна.

Срок выполнения — три месяца с даты подписания договора или до 31 декабря 2025 года.

Ранее эксперт назвал мосты в Киеве, которые являются наиболее опасными по техническому состоянию.

Также в столице ремонтные работы на мосту Метро пришлось отложить из-за погодных условий.