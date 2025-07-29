В Киеве мост на Выдубичах отремонтируют за 2,9 млн грн

Мост в Киеве отремонтируют за 2,9 млн — что известно
В Киеве планируют отремонтировать мост возле станции метро "Выдубичи". В случае подписания договора работы будут стоить 2,9 миллиона гривен.
Об этом говорится на Prozorro.
Ремонт моста на Выдубичах
Заказчиком ремонтных работ путепровода на пересечении Надднепрянского шоссе и улицы Стройиндустрии является коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева "Киевавтодормост".
Так, по результатам аукциона объявлено о намерении заключить договор с ООО "Проектдормосттехнология" на 2 миллиона 998 тысяч 932 гривны. Исполнитель предоставит услуги по разработке проектно-сметной документации, а стоимость меньше на 61 тысячу 208 гривен ожидаемой — 3 миллиона 60 тысяч 140 гривен.
В документах к тендеру говорится, что мост длиной 32,82 метра и габаритом по ширине 35,5 был введен в эксплуатацию в 1975 году. Согласно проектной документации на противоаварийные мероприятия для безопасной эксплуатации надо предусмотреть:
- ремонт пролетных строений (при необходимости замену плит);
- ремонт мостового полотна.
Срок выполнения — три месяца с даты подписания договора или до 31 декабря 2025 года.
Ранее эксперт назвал мосты в Киеве, которые являются наиболее опасными по техническому состоянию.
Также в столице ремонтные работы на мосту Метро пришлось отложить из-за погодных условий.
Читайте Новини.LIVE!