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Могли спровокувати епідемію — у Києві та двох областях на складах зберігали небезпечні відходи

28 травня 2024 17:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Могли спровокувати епідемію — у Києві та двох областях на складах зберігали небезпечні відходи
Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві поліція викрила підприємство, яке неналежно зберігало небезпечні медичні відходи. Законопорушникам загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 28 травня.

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Ліцензоване підприємство незаконно зберігало відходи, що становлять епідемічну загрозу, у підпільних складах у Києві, Київській та Вінницькій областях. Чотирьом особам, включаючи директора, висунуто звинувачення.

Злочинну діяльність, яка могла нашкодити здоров’ю громадян, зупинили співробітники відділу, що працює з небезпечними речовинами, та слідчі Нацполіції під керівництвом екологічної прокуратури.

Виявлено, що керівництво компанії зловживало договорами з медичними установами, порушуючи закон, розміщуючи небезпечні відходи у нелегальних складах при офіційному місці реєстрації в Житомирі.

  • Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
    Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
  • Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
    Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
  • Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
    Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
  • Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
    Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
  • Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
    Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
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Проведено 10 обшуків на виробничих майданчиках, в офісах, складах та домівках підозрюваних з допомогою фахівців екологічної інспекції та Держпродспоживслужби.

Судова експертиза підтвердила, що дії порушників могли спричинити поширення інфекційних захворювань.

Директору, двом власникам та менеджеру компанії оголошено підозру у порушенні санітарних норм, що може призвести до інфекцій. Їм загрожує до трьох років ув’язнення.

Раніше у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Крім того, у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі.

Київ
поліція
Київська область
Вінницька область
небезпечні відходи
підприємці
відходи

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