Могли спровокувати епідемію — у Києві та двох областях на складах зберігали небезпечні відходи
У Києві поліція викрила підприємство, яке неналежно зберігало небезпечні медичні відходи. Законопорушникам загрожує до трьох років ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 28 травня.
Епідемічна загроза в Києві
Ліцензоване підприємство незаконно зберігало відходи, що становлять епідемічну загрозу, у підпільних складах у Києві, Київській та Вінницькій областях. Чотирьом особам, включаючи директора, висунуто звинувачення.
Злочинну діяльність, яка могла нашкодити здоров’ю громадян, зупинили співробітники відділу, що працює з небезпечними речовинами, та слідчі Нацполіції під керівництвом екологічної прокуратури.
Виявлено, що керівництво компанії зловживало договорами з медичними установами, порушуючи закон, розміщуючи небезпечні відходи у нелегальних складах при офіційному місці реєстрації в Житомирі.
-
Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
-
Затримані законопорушники. Фото: Національна поліція
-
Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
-
Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
-
Підпільні склади з медичними відходами. Фото: Національна поліція
Проведено 10 обшуків на виробничих майданчиках, в офісах, складах та домівках підозрюваних з допомогою фахівців екологічної інспекції та Держпродспоживслужби.
Судова експертиза підтвердила, що дії порушників могли спричинити поширення інфекційних захворювань.
Директору, двом власникам та менеджеру компанії оголошено підозру у порушенні санітарних норм, що може призвести до інфекцій. Їм загрожує до трьох років ув’язнення.
Раніше у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.
Крім того, у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі.
Читайте Новини.LIVE!