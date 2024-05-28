Могли спровоцировать эпидемию – в Киеве и двух областях на складах хранили опасные отходы
В Киеве полиция разоблачила предприятие, которое неправильно хранило опасные медицинские отходы. Правонарушителям грозит до трех лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 28 мая.
Эпидемическая угроза в Киеве
Лицензированное предприятие незаконно хранило отходы, представляющие эпидемическую угрозу, в подпольных складах в Киеве, Киевской и Винницкой областях. Четверым лицам, включая директора, предъявлены обвинения.
Преступную деятельность, которая могла навредить здоровью граждан, остановили сотрудники отдела, работающего с опасными веществами и следователи Нацполиции под руководством экологической прокуратуры.
Установлено, что руководство компании злоупотребляло договорами с медицинскими учреждениями, нарушая закон, размещая опасные отходы в нелегальных складах при официальном месте регистрации в Житомире.
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Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
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Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
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Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
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Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
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Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
Проведено 10 обысков на производственных площадках, офисах, складах и домах подозреваемых с помощью специалистов экологической инспекции и Госпродпотребслужбы.
Судебная экспертиза подтвердила, что действия нарушителей могли повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний.
Директору, двум владельцам и менеджеру компании объявлено подозрение в нарушении санитарных норм, что может привести к инфекциям. Им грозит до трех лет заключения.
Ранее в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.
Кроме того, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе.
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