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Могли спровоцировать эпидемию – в Киеве и двух областях на складах хранили опасные отходы

28 мая 2024 17:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Могли спровоцировать эпидемию – в Киеве и двух областях на складах хранили опасные отходы
Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве полиция разоблачила предприятие, которое неправильно хранило опасные медицинские отходы. Правонарушителям грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 28 мая.

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Лицензированное предприятие незаконно хранило отходы, представляющие эпидемическую угрозу, в подпольных складах в Киеве, Киевской и Винницкой областях. Четверым лицам, включая директора, предъявлены обвинения.

Преступную деятельность, которая могла навредить здоровью граждан, остановили сотрудники отдела, работающего с опасными веществами и следователи Нацполиции под руководством экологической прокуратуры.

Установлено, что руководство компании злоупотребляло договорами с медицинскими учреждениями, нарушая закон, размещая опасные отходы в нелегальных складах при официальном месте регистрации в Житомире.

  • Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
    Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
  • Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
    Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция
  • Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
    Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
  • Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
    Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
  • Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
    Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция
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Проведено 10 обысков на производственных площадках, офисах, складах и домах подозреваемых с помощью специалистов экологической инспекции и Госпродпотребслужбы.

Судебная экспертиза подтвердила, что действия нарушителей могли повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний.

Директору, двум владельцам и менеджеру компании объявлено подозрение в нарушении санитарных норм, что может привести к инфекциям. Им грозит до трех лет заключения.

Ранее в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Кроме того, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе.

Киев
полиция
Киевская область
Винницкая область
опасные отходы
предприниматели
отходы

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