Могли спровоцировать эпидемию – в Киеве и двух областях на складах хранили опасные отходы

Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция

В Киеве полиция разоблачила предприятие, которое неправильно хранило опасные медицинские отходы. Правонарушителям грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во вторник, 28 мая.

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Лицензированное предприятие незаконно хранило отходы, представляющие эпидемическую угрозу, в подпольных складах в Киеве, Киевской и Винницкой областях. Четверым лицам, включая директора, предъявлены обвинения.

Преступную деятельность, которая могла навредить здоровью граждан, остановили сотрудники отдела, работающего с опасными веществами и следователи Нацполиции под руководством экологической прокуратуры.

Установлено, что руководство компании злоупотребляло договорами с медицинскими учреждениями, нарушая закон, размещая опасные отходы в нелегальных складах при официальном месте регистрации в Житомире.

Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция

Задержанные правонарушители. Фото: Национальная полиция

Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция

Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция

Подпольные склады с медицинскими отходами. Фото: Национальная полиция 1/5 ​ 5

Проведено 10 обысков на производственных площадках, офисах, складах и домах подозреваемых с помощью специалистов экологической инспекции и Госпродпотребслужбы.

Судебная экспертиза подтвердила, что действия нарушителей могли повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний.

Директору, двум владельцам и менеджеру компании объявлено подозрение в нарушении санитарных норм, что может привести к инфекциям. Им грозит до трех лет заключения.

Ранее в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Кроме того, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе.