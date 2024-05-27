Зухвале пограбування пенсіонерки — у Києві затримали злочинця-рецидивіста

Напад на пенсіонерку у Києві. Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку на вулиці. Він зірвав з її шиї золотий ланцюжок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва в понеділок, 27 травня.

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Правоохоронці розповіли, що напад на жінку стався вдень, коли вона поверталася з магазину.

"Потерпіла розповіла, що поверталась з магазину додому, як раптом до неї ззаду підбіг невідомий, зірвав з її шиї золотий ланцюжок та втік", — йдеться у повідомленні.

Момент нападу грабіжника на жінку. Фото: Поліція Києва

Чоловік тікає з місця злочину. Фото: Поліція Києва

Зазначається, що нападником є житель Київської області, який не вперше вчиняє розбій. Його затримали протягом доби.

"Ним виявився раніше судимий 43-річний житель Київщини, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину", — додали у поліції.

Раніше у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Крім того, у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі.