Валентина Молода. Фото: Новини.LIVE

Валентина Молода під час засідання суду у Соломʼянському райсуді Києва у середу, 4 листопада, відмовилася розповісти представникам ЗМІ, де вона служила. Вона заявила, що не збирається надавати інформацію.

Про це Валентина Молода сказала у суді, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Суд у справі Валентини Молодої

Молода у залі суду заявила, що спала декілька годин та нічого не їла. Журналісти запитали, чи підтверджує вона інформацію, що проходила службу та була бойовою медикинею.

"Я не збираюся надавати інформацію, тому що ви мене висвітлили по всіх каналах", — заявила Молода.

Журналісти також звернули увагу на роботу приватної клініки Prime, що належить їй. Молода надала контактний номер для виклику швидкої допомоги, проте, як зазначили представники медіа, перевірка показала, що він не працює.

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"Я хочу, щоб у нас був не тільки зовнішній ворог, а й вирішити питання юридичні тут у нас в країні", — каже Молода.

Крім того, жінка звинуватила журналістів у спробі створити резонанс навколо неї.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада Соломʼянський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Йдеться про взяття під варту на 60 діб без права внесення застави.

Крім того, у межах розслідування справи Валентини Молодої правоохоронці з’ясовують, чи мали місце випадки платного вивезення мобілізованих військовослужбовців. На цей момент слідству відомо про один імовірний випадок.