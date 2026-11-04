Валентина Молодая. Фото: Новини.LIVE

Валентина Молодая во время заседания в Соломенском районном суде Киева в среду, 4 ноября, отказалась рассказать представителям СМИ, где она служила. Она заявила, что не намерена предоставлять информацию.

Об этом Валентина Молодая заявила в суде, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Суд по делу Валентины Молодой

Молодая в зале суда заявила, что спала несколько часов и ничего не ела. Журналисты спросили, подтверждает ли она информацию о том, что проходила службу и была боевым медиком.

"Я не собираюсь предоставлять информацию, потому что вы осветили меня по всем каналам", — заявила Молодая.

Журналисты также обратили внимание на работу принадлежащей ей частной клиники Prime. Молодая предоставила контактный номер для вызова скорой помощи, однако, как отметили представители СМИ, проверка показала, что он не работает.

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"Я хочу, чтобы у нас был не только внешний враг, но и чтобы были решены юридические вопросы здесь, в нашей стране", — говорит Молодая.

Кроме того, женщина обвинила журналистов в попытке создать резонанс вокруг нее.

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября Соломенский районный суд Киева избрал Валентине Молодой меру пресечения. Речь идет о заключении под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Кроме того, в рамках расследования дела Валентины Молодой правоохранители выясняют, имели ли место случаи платного вывоза мобилизованных военнослужащих. На данный момент следствию известно об одном вероятном случае.