Суд у справі Валентини Молодої, яка представилася медиком "швидкої" під час подій на Борщагівці. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Суд переглядає запобіжний захід для Валентини Молодої, яку раніше відправили під варту на 60 діб без застави. Її справа пов’язана зі скандалом у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де поширювали інформацію про нібито незаконне утримання та катування військовослужбовців. Адвокат жінки під час судового засідання поставив під сумнів обґрунтованість ризиків, на які посилався суд першої інстанції.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із зали суду у вівторок, 24 листопада.

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Валентина Молода під час судового засідання 24 листопада 2026 року. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Що відомо про справу Валентини Молодої

Валентина Молода фігурувала у скандалі в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Тоді біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії, зібралися близько сотні людей. У соціальних мережах поширювали інформацію про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих у підвалі будівлі.

Молода приїхала туди в медичному одязі на автомобілі швидкої допомоги з наклеєною символікою компанії "Мед-престиж". За даними поліції Київщини, саме Валентина поширювала твердження про нібито незаконне утримання військовослужбовців.

Згодом журналісти з'ясували, що автомобіль продали ще у 2024 році, а компанія "Мед-престиж" не працює з 2023 року.

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Під час судового засідання адвокат Ігор Бондаренко заявив, що суд першої інстанції не навів належних обґрунтувань ризику вчинення його підзахисною нового правопорушення. Також захисник поставив під сумнів наявність ризику впливу на свідків.

Обґрунтовуючи свою позицію, Бондаренко наголосив, що Молода раніше не була судима, має ліцензію на медичну діяльність і зареєстровану юридичну особу. За його словами, придбання медичного одягу та спеціального транспорту саме по собі не є злочином.

Окремо адвокат звернув увагу на події в Петропавлівській Борщагівці. Він зазначив, що після інциденту чотирьох людей доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також Бондаренко наголосив, що об’єкти, не пристосовані для надання медичної допомоги, не повинні використовуватися для утримання людей, які її потребують.

Новини.LIVE інформували, що Валентина Молода відмовилася повідомляти журналістам, де проходила військову службу та чи була бойовою медикинею. Вона пояснила свою позицію тим, що медіа вже широко висвітлювали її справу. Також Молода надала номер для виклику швидкої допомоги приватної клініки Prime, однак журналісти повідомили, що він не працює.

Також ми писали, що під час судового засідання 4 листопада 2026 року Валентина Молода назвала себе лікаркою-хірургом і заявила, що має диплом про вищу медичну освіту та відповідну спеціалізацію. Вона також повідомила про наявність двох медичних закладів і пояснила, що автомобіль швидкої допомоги досі мав стару символіку "Мед-престиж" через те, що його продали без заміни наклейки. Водночас на прохання журналістів Молода не продемонструвала диплом і лікарський сертифікат.