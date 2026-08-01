Балістична атака на Київ 1 серпня: відео з бодікамери патрульного

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

Під час масованої російської атаки на Київ бодікамера патрульного зафіксувала момент влучання балістичної ракети. Правоохоронець саме ніс службу, коли Росія завдала удару по столиці. У поліції наголосили, що ворог знову цілив по мирних жителях.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Перші секунди після влучання російської балістичної ракети у Києві

У поліції наголосили, що російські війська вкотре завдали удару по цивільному населенню столиці.

"Вчергове підлий ворог безжально обстрілював столицю. Ворожі ракети цілили по мирних людях", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки загинули мирні жителі, а серед втрат є й працівник поліції.

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"На жаль, сьогодні кияни втратили рідних. Цієї ж ночі ми втратили колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", — зазначили у Патрульній поліції Києва.

Як писали Новини.LIVE, під час повторної російської атаки на Київ у ніч проти 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський, який ніс службу у столиці. У патрульній поліції повідомили, що правоохоронець став жертвою чергового ракетного удару РФ, який забрав життя мирних жителів і співробітника поліції. Колеги висловили співчуття рідним загиблого та наголосили, що ворог знову цілив по цивільному населенню.

Також під час ранкової атаки 1 серпня російський реактивний "Шахед" влучив у склад компанії Rozetka у Броварах, де на той момент працювали 270 людей. Внаслідок удару загинув один працівник, ще семеро дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. У компанії заявили, що нададуть постраждалим і родині загиблого медичну, психологічну та матеріальну допомогу, а пошкоджений склад буде відновлено.