Балистическая атака на Киев 1 августа: видео с бодикамеры патрульного

Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE

Во время массированной российской атаки на Киев на телекамеру патрульного попал момент попадания баллистической ракеты. Сотрудник правоохранительных органов как раз нёс службу, когда Россия нанесла удар по столице. В полиции подчеркнули, что враг вновь целился в мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Первые секунды после попадания российской баллистической ракеты в Киеве

В полиции подчеркнули, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданскому населению столицы.

"В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Вражеские ракеты были нацелены на мирных людей", — говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что в результате атаки погибли мирные жители, а среди погибших есть и сотрудник полиции.

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"К сожалению, сегодня киевляне потеряли своих родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким", — отметили в Патрульной полиции Киева.

Как писали Новини.LIVE, во время повторной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа погиб 22-летний патрульный полицейский, несущий службу в столице. В патрульной полиции сообщили, что правоохранитель стал жертвой очередного ракетного удара РФ, унесшего жизни мирных жителей и сотрудника полиции. Коллеги выразили соболезнования родным погибшего и подчеркнули, что враг вновь нацелился на гражданское население.

Также во время утренней атаки 1 августа российский реактивный "Шахед" попал в склад компании Rozetka в Броварах, где в тот момент работали 270 человек. В результате удара погиб один работник, ещё семеро получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. В компании заявили, что окажут пострадавшим и семье погибшего медицинскую, психологическую и материальную помощь, а повреждённый склад будет восстановлен.