Атака на "Охматдет" — в Минздраве сообщили о последствиях удара по детской больнице в Киеве

Люди во время удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Фото: Минздрав Украины

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибли два человека и более пятидесяти получили ранения. Значительные повреждения получили корпуса больницы, включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в понедельник, 8 июля.

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В Минздраве сообщают о двух погибших и более пятидесяти пострадавших в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет". Спасательная операция еще продолжается, поэтому данные могут изменяться.

"Погибшие — врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения. Семь детей получили ранения, из них 4 госпитализированы" , — говорится в сообщении.

Врачи после попадания в "Охматдет". Фото: Минздрав Украины

В момент ракетной атаки в "Охматдете" находились более 600 пациентов и столько же работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается.

Эвакуация пострадавших пациентов в "Охматдете". Фото: Минздрав Украины

По данным Минздрава, корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где детям проводят диализ, потерпел полное разрушение.

Пациенты получают медицинские услуги на улице. Фото: Минздрав Украины

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, значительно повреждены два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.

Пациенты больницы "Охматдет" с капельницей на улице. Фото: Минздрав Украины

В новом корпусе, построенном недавно, повреждено 12 отделений, из них 8 хирургических, 5 онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Утрачена также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.

Напомним, утром 8 июля россияне обстреляли Украину и попали в детскую больницу "Охматдет".

Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и тип оружия: россияне ударили крылатой ракетой Х-101.

Мы сообщали, что Укрзализныця присоединилась к помощи пострадавшим "Охматдет" в Киеве. Всем посетителям медучреждения, приехавшим в больницу из других городов, помогут с транспортировкой, в том числе медицинским, комфортным размещением на вокзалы и отправкой удобным поездом.