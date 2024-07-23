Чому на мосту Патона утворився водоспад — відповідь "Київтеплоенерго"

Міст Патона. Фото: скриншот

У Києві у понеділок, 22 липня, на мосту Патона сталася аварія з проривом. В "Київтеплоенерго" пояснили, що на мосту Патона проводяться гідравлічні випробування на тепломагістралі.

Про це повідомила пресслужба "Київтеплоенерго" в Telegram.

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У відомстві зазначили, що о 16:30 під час проведення гідравлічних випробувань під мостом Патона було виявлено дефект у тепломережі.

За наданою інформацією, на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм, який наразі проходить планове тестування для забезпечення його надійності в зимовий період, був зафіксований витік. Ця тепломережа обслуговує більше 200 житлових будинків у районах Русанівка та Березняки.

Аварійна команда "Київтеплоенерго" локалізувала витік і знизила тиск у мережі. Зараз там готуються до проведення ремонтних робіт, які будуть виконані з використанням верхолазів.

"Київтеплоенерго" нагадало, що гідравлічні випробування є обов’язковою процедурою для підготовки теплоенергетичних систем до опалювального сезону відповідно до чинного законодавства. Ці випробування необхідні для своєчасного виявлення можливих проблем у трубопроводах та зменшення ризику аварій у зимовий період.

Минулого літа завдяки гідравлічним тестуванням тепломереж під мостом Патона вдалося усунути кілька дефектів. Теплопостачання цією ділянкою мережі залишалося стабільним.

Допис "Київтеплоенерго". Фото: скриншот

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