Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии — в КГГА бьют тревогу

Возможны аварийные ситуации — в КГГА призвали правительство срочно отреставрировать мост Патона
Мост Патона через реку Днепр в Киеве нужно срочно отреставрировать. Если этого не сделать, возможны аварийные ситуации в будущем.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в четверг, 1 августа.
Мост Патона нуждается в ремонте
В КГГА отметили, что городские власти обратились в Кабинет министров с требованием срочно отреставрировать мост. Это нужно сделать, чтобы избежать аварий.
В администрации подчеркнули, что Киев передал мост Патона для ремонта в проект "Велике будівництво".
"Заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года "Киевавтодор" передал функции заказчика Службе", — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что столичная администрация уже много раз обращалась в профильное Министерство с просьбой срочно отреставрировать этот мост.
"В течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено", — отметили в КГГА.
Там добавили, что коммунальные службы круглосуточно наблюдают за состоянием переправы через Днепр и продолжают ухаживать за мостом.
Напомним, 22 июля на мосту Патона произошла авария с прорывом. В "Киевтеплоэнерго" тогда объяснили, что на мосту Патона проводятся гидравлические испытания на тепломагистрали.
Также мы писали, что киевляне продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Эти переправы являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.
Ранее эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов заявил, что киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. Такой статус у них уже не первый год.
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