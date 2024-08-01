Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии — в КГГА бьют тревогу

Мост Патона через реку Днепр в Киеве. Фото: wikipedia.org

Мост Патона через реку Днепр в Киеве нужно срочно отреставрировать. Если этого не сделать, возможны аварийные ситуации в будущем.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в четверг, 1 августа.

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В КГГА отметили, что городские власти обратились в Кабинет министров с требованием срочно отреставрировать мост. Это нужно сделать, чтобы избежать аварий.

В администрации подчеркнули, что Киев передал мост Патона для ремонта в проект "Велике будівництво".

"Заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года "Киевавтодор" передал функции заказчика Службе", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что столичная администрация уже много раз обращалась в профильное Министерство с просьбой срочно отреставрировать этот мост.

"В течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено", — отметили в КГГА.

Там добавили, что коммунальные службы круглосуточно наблюдают за состоянием переправы через Днепр и продолжают ухаживать за мостом.

Сообщение КГГА в Telegram

Напомним, 22 июля на мосту Патона произошла авария с прорывом. В "Киевтеплоэнерго" тогда объяснили, что на мосту Патона проводятся гидравлические испытания на тепломагистрали.

Также мы писали, что киевляне продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Эти переправы являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Ранее эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов заявил, что киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. Такой статус у них уже не первый год.