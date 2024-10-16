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На акції підтримки полонених у Києві жінка розповіла історії родичів-військових

16 жовтня 2024 17:29
Галина Шподарева - редактор
Акція на підтримку військовополонених в Києві — ексклюзив Новини.LIVE
Учасниця акції на підтримку військовополонених у Києві. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Києві 16 жовтня на мітингу у підтримку зниклих безвісти захисників вийшли близькі та рідні воїнів, про яких або немає даних, або вони опинилися в російському полоні. Одна з учасниць заявила, що на передові відправляють молодих новобранців без бойового досвіду. 

Про це учасниця мітингу пані Наталя розповіла в інтерв'ю кореспонденту Новини.LIVE.

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Як розповіла пані Наталя, учасниця мітингу у Києві, на такі акції вона ходить заради двох рідних людей, один з яких зник безвісти, інший опинився у полоні

Син Наталії — безвісти зниклий. Жінка каже, що хлопець пішов добровольцем попри юний вік та за місяць після присяги опинився на передовій. Учасниця акції обурена — мовляв, син не мав ані досвіду, ані відповідної підготовки для такої швидкої відправки на фронт.

"Молоді хлопці від 18 до 25 років потрапляють одразу на передову, попри те, що не мають бойового досвіду", — каже жінка. 

Рідний брат чоловіка Наталії в полоні з квітня 2022 року. За словами жінки, про нього з побратимами замовчують та не обмінюють.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві відбувся мітинг родичів військовополонених. На акцію також вийшли родичі зниклих безвісти на Покровському напрямку.

Раніше Новини.LIVE писали, що 13 жовтня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених біля станції метро "Арсенальна". Одним з учасників акції став військовий, який перебував у російській неволі понад два з половиною роки

Київ мітинг акція військові полонені зниклі безвісти

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