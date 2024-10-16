Акция в поддержку военнопленных в Киеве — эксклюзив Новости.LIVE

Участница акции в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве 16 октября на митинге в поддержку пропавших без вести защитниках вышли близкие и родные воинов, о которых либо нет информации, либо они оказались в российском плену. Одна из участниц заявила, что на передовые посылают молодых новобранцев без боевого опыта.

Об этом участница митинга Наталья рассказала в интервью корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление родственницы пленного воина

Как рассказала Наталья, участница митинга в Киеве, на такие акции она ходит ради двух родных людей, один из которых пропал без вести, другой оказался в плену

Сын Натальи — без вести пропавший. Женщина говорит, что парень пошел добровольцем, несмотря на юный возраст, и через месяц после присяги оказался на передовой. Участница акции возмущена — мол, у сына не было ни опыта, ни соответствующей подготовки для столь быстрой отправки на фронт.

"Молодые ребята от 18 до 25 лет попадают сразу на передовую, несмотря на то, что у них нет боевого опыта", — говорит женщина.

Родной брат мужа Натальи в плену с апреля 2022 года. По словам женщины, о нем с побратимами умалчивают и не обменивают.

Напомним, 16 октября в Киеве состоялся митинг родственников военнопленных. На акцию также вышли родственники пропавших без вести на Покровском направлении.

Ранее Новини.LIVE писали, что 13 октября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных возле станции метро "Арсенальная". Одним из участников акции стал военный, находившийся в российской неволе более двух с половиной лет.