Обстріли 1 січня пошкодили колію трамвая на Борщагівці — ремонт завершено

На Борщагівці відновили пошкоджену від обстрілу колію трамвая
У Києві на Борщагівці у середу, 1 січня, російських обстрілів пошкодив колію швидкісного трамвая. Фахівці оперативно відремонтували її.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Пошкодження колії трамвая в Києві
"Колію швидкісного трамвая на Борщагівці, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки, відремонтували", — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що рух трамваїв повністю відновлено.
Нагадаємо, 1 січня окупанти завдали ударів по центру Києва. Будинки були атаковані щонайменше чотирма шахедами.
Також відомо, що загарбники вбили двох людей. Ліквідація наслідків триває.
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