Обстріли 1 січня пошкодили колію трамвая на Борщагівці — ремонт завершено

Відновлення колії трамваю на Борщагівці. Фото: КМДА

У Києві на Борщагівці у середу, 1 січня, російських обстрілів пошкодив колію швидкісного трамвая. Фахівці оперативно відремонтували її.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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"Колію швидкісного трамвая на Борщагівці, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки, відремонтували", — йдеться у повідомленні.

Відновлення колії швидкісного трамвая в Києві. Фото: КМДА

У КМДА додали, що рух трамваїв повністю відновлено.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 січня окупанти завдали ударів по центру Києва. Будинки були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Також відомо, що загарбники вбили двох людей. Ліквідація наслідків триває.