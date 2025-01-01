Обстрелы 1 января повредили пути трамвая на Борщаговке — ремонт завершен

Восстановление колеи трамвая на Борщаговке. Фото: КГГА

В Киеве на Борщаговке в среду, 1 января, российские обстрелы повредили колею скоростного трамвая. Специалисты оперативно отремонтировали ее.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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"Колею скоростного трамвая на Борщаговке, которая была повреждена в результате вражеской атаки, отремонтировали", — говорится в сообщении.

Восстановление колеи скоростного трамвая в Киеве. Фото: КГГА

В КГГА добавили, что движение трамваев полностью восстановлено.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 1 января оккупанты нанесли удары по центру Киева. Дома были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Также известно, что захватчики убили двух человек. Ликвидация последствий продолжается.