Обстрелы 1 января повредили пути трамвая на Борщаговке — ремонт завершен

На Борщаговке восстановили поврежденную от обстрела колею трамвая
В Киеве на Борщаговке в среду, 1 января, российские обстрелы повредили колею скоростного трамвая. Специалисты оперативно отремонтировали ее.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Повреждение колеи трамвая в Киеве
"Колею скоростного трамвая на Борщаговке, которая была повреждена в результате вражеской атаки, отремонтировали", — говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что движение трамваев полностью восстановлено.
Напомним, 1 января оккупанты нанесли удары по центру Киева. Дома были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.
Также известно, что захватчики убили двух человек. Ликвидация последствий продолжается.
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