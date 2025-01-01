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На Борщаговке восстановили поврежденную от обстрела колею трамвая

1 января 2025 14:18
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрелы 1 января повредили пути трамвая на Борщаговке — ремонт завершен
Восстановление колеи трамвая на Борщаговке. Фото: КГГА
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве на Борщаговке в среду, 1 января, российские обстрелы повредили колею скоростного трамвая. Специалисты оперативно отремонтировали ее.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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"Колею скоростного трамвая на Борщаговке, которая была повреждена в результате вражеской атаки, отремонтировали", — говорится в сообщении.

Обстрел Киева 1 января
Восстановление колеи скоростного трамвая в Киеве. Фото: КГГА

В КГГА добавили, что движение трамваев полностью восстановлено.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 1 января оккупанты нанесли удары по центру Киева. Дома были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Также известно, что захватчики убили двух человек. Ликвидация последствий продолжается.

Киев война КГГА обстрелы оккупанты беспилотник

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