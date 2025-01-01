Обстріл Києва 1 січня — кількість загиблих зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
Російські окупанти у середу, 1 січня, атакували Київ. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Загиблі в Києві
"Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків", — розповів Ткаченко.
Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки.
За словами Ткаченка, у Печерському та Святошинському районах триває рятувальна операція.
Нагадаємо, у Печерському районі частково зруйновано 4-6 поверхи житлового будинку. У мережі показали наслідки.
Також зранку внаслідок атаки на Київ у Печерському районі загорівся дах Національного банку. Пожежу оперативно ліквідували.
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