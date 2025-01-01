Обстріл Києва 1 січня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Києва 1 січня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 1 січня, атакували Київ. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Загиблі в Києві

"Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків", — розповів Ткаченко.

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки.

За словами Ткаченка, у Печерському та Святошинському районах триває рятувальна операція.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Печерському районі частково зруйновано 4-6 поверхи житлового будинку. У мережі показали наслідки.

Також зранку внаслідок атаки на Київ у Печерському районі загорівся дах Національного банку. Пожежу оперативно ліквідували.