Обстріл Києва 1 січня — Ермак назвав кількість БпЛА, які атакували будинки

Удар по центру Києва — Єрмак назвав, скільки "шахедів" атакували
Російські окупанти у середу, 1 січня, завдали ударів по центру Києва. Ворог атакував ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Скільки "шахедів" атакували центр Києва
"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами", — розповів Єрмак.
За його словами, все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва загинуло двоє людей. Наразі триває рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах.
Також мешканка одного з постраждалих регіонів розповіла, як пережила російські обстріли.
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