Обстріл Києва 1 січня — Ермак назвав кількість БпЛА, які атакували будинки

Наслідки обстрілу Києва 1 січня. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Російські окупанти у середу, 1 січня, завдали ударів по центру Києва. Ворог атакував ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:

Скільки "шахедів" атакували центр Києва

"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами", — розповів Єрмак.

За його словами, все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва загинуло двоє людей. Наразі триває рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах.

Також мешканка одного з постраждалих регіонів розповіла, як пережила російські обстріли.