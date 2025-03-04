На будівництві ЖК в Києві вкрали 110 млн грн — подробиці

Поліцейський спілкується з фігурантом справи. Фото: поліція Києва

Поліція підозрює ексголову банку "Аркада" та забудовника у розтраті грошей добросовісних вкладників. Замість будівництва житлового комплексу у столиці вони вклали 110 млн грн у збанкрутілу фірму. Внаслідок оборудки житловий комплекс так і не був збудований.

Про це повідомляє поліція Києва у вівторок, 4 березня.

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ЯК зазначають у поліції, у 2014 році між банком "Аркада" та будівельною фірмою уклали договір. Документ передбачав, що товариство має збудувати й ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі у Києві.

"Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Попри це у 2018 році колишній голова правління банку, змовившись із генпідрядником, вирішили привласнити кошти. Вони купили корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі на понад 110 млн грн.

"Насправді ж реальна вартість цих прав становила 1 гривню, оскільки підприємство мало заборгованість (на суму понад 110 млн грн) та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства", — інформують у поліції.

Нагадаємо, суд виніс остаточний вирок у справі щодо підрядника, який отримав кошти на будівництво метро на Виноградар, але натомість поставив їх на депозит.

Також на корупції викрили заступника керівника однієї з районних податкових інспекцій Київської області. Посадовець систематично отримував хабарі.