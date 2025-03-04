На строительстве ЖК в Киеве украли 110 млн грн — подробности

Полицейский общается с фигурантом дела. Фото: полиция Киева

Полиция подозревает экс-главу банка "Аркада" и застройщика в растрате денег добросовестных вкладчиков. Вместо строительства жилого комплекса в столице они вложили 110 млн грн в обанкротившуюся фирму. В результате сделки жилой комплекс так и не был построен.

Об этом сообщает полиция Киева во вторник, 4 марта.

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Как отмечают в полиции, в 2014 году между банком "Аркада" и строительной фирмой заключили договор. Документ предусматривал, что общество должно построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Дарницком районе в Киеве.

"Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, контроль за которым осуществляло финучреждение", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Несмотря на это в 2018 году бывший председатель правления банка, сговорившись с генподрядчиком, решили присвоить средства. Они купили корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме на более 110 млн грн.

"На самом деле, реальная стоимость этих прав составляла 1 гривну, поскольку предприятие имело задолженность (на сумму более 110 млн грн) и за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства", — информируют в полиции.

Напомним, суд вынес окончательный приговор по делу в отношении подрядчика, который получил средства на строительство метро на Виноградарь, но взамен поставил их на депозит.

Также на коррупции разоблачили заместителя руководителя одной из районных налоговых инспекций Киевской области. Чиновник систематически получал взятки.