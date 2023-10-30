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На Дегтяревском мосту в Киеве установили новые балки

30 октября 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Дегтяревском мосту в Киеве установили новые балки
Дегтяревский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве на Дегтяревском мосту установили новые балки. Они заменили те, что упали 30 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Строители смонтировали уже 14 балок правого путепровода.

Дегтяревский мост в Киеве
Дегтяревский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Частично даже успели между балками положить плиты несъемной опалубки. Которые хоть и не "перевязывают" балки, но не дают им смещаться и изгибается в верхних полочках", — говорится в сообщении.

Дегтяревский мост в Киеве
Дегтяревский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вскоре все 28 балок появятся на обоих путепроводах.

Сейчас проезд закрыт на неопределенный срок

Напомним, в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.

Также мы писали, что технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал. По его словам, все случилось мгновенно.

Добавим, балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обрушились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

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