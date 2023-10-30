На Дегтяревском мосту в Киеве установили новые балки
В Киеве на Дегтяревском мосту установили новые балки. Они заменили те, что упали 30 сентября.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Ремонт Дегтяревского моста
Строители смонтировали уже 14 балок правого путепровода.
"Частично даже успели между балками положить плиты несъемной опалубки. Которые хоть и не "перевязывают" балки, но не дают им смещаться и изгибается в верхних полочках", — говорится в сообщении.
Вскоре все 28 балок появятся на обоих путепроводах.
Сейчас проезд закрыт на неопределенный срок
Напомним, в субботу, 30 сентября, в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.
Также мы писали, что технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал. По его словам, все случилось мгновенно.
Добавим, балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обрушились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.
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