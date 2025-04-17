Акція під КМДА — вимагають відповідальності фігурантів Чистого Міста

Протест в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Чистий четвер під стінами Київської міської державної адміністрації зібралися кияни, які вимагають притягнути до відповідальності всіх осіб, що фігурують у розслідуванні САП, НАБУ та Bihus.Info щодо комунального підприємства "Чисте Місто". Зокрема, йдеться про звільнення чиновників, які фігурують у справі, та позбавлення мандатів причетних депутатів.

Новини.LIVE побували на протесті в Києві.

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Учасники акції закликають міську владу запровадити прозорі механізми контролю над комунальними підприємствами, аби в майбутньому запобігти подібним корупційним і некомпетентним рішенням.

Зокрема, мітингарі вимагають створення наглядових рад у всіх КП та громадських рад при кожному підрозділі КМДА. За словами активістів, необхідні правові інструменти для цього вже існують.

Пес тримає табличку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни тримають таблички. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни вважають, що найдієвішим рішенням для припинення випадків корупції — це створити наглядові ради в усіх комунальних підприємствах та організувати громадські ради при кожному підрозділі КМДА.

Кияни просять посадовців покинути свої посади. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни вимагають вигнати депутатів-корупціонерів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазначимо, що у лютому у межах спецоперації НАБУ "Чисте місто", яка відбулася в Київській міській раді, правоохоронці викрили масштабну корупційну схему із заволодіння земельними ділянками під виглядом "туалетної нерухомості".

Кияни тримають таблички із гаслами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни закликають Віталія Кличка покинути пост мера. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що так звана "туалетна схема" працювала наступним чином: на земельній ділянці реєструвався об'єкт нерухомості, нібито громадський туалет. Така реєстрація давала юридичне право отримати землю під ним в оренду без проведення публічного аукціону. У багатьох випадках ці туалети фактично не існували.

Далі "туалет" приватизовували, а ділянка переходила до рук афілійованих структур. При цьому активно використовувалися корумповані державні реєстратори речових прав, які вносили дані до реєстрів, не перевіряючи фактичне існування об’єкта.

Кияни вважають, що Віталій Кличко захищає корупціонерів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни вимагають вигнати корупціонерів з мерії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ця схема стала можливою через прогалини в українському законодавстві, якими й скористалися організатори. Операція НАБУ викрила нові масштаби системної корупції у столиці, що й стало каталізатором публічного обурення та протестів біля КМДА з вимогою звільнення фігурантів справи.

Вже в березні мер Києва Віталій Кличко відреагував на корупційний скандал та звільнив кількох топчиновників із КМДА. Проте "кадрові чистки" торкнулися не всіх — так, на засіданні сесії Київської міської ради у Кличка поцікавилися щодо того, чому він не звільняє й інших посадовців, які фігурують в корупційних скандалах, на що мер столиці відповів, що це оціночне судження.

Нагадаємо, що корупційних викриттів серед посадовців КМДА й не тільки лише більшає. Так сьогодні, 17 квітня, у поліції та СБУ підтвердили факт вручення підозри заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, який нібито допомагав військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон.

Крім того, відомо, що у Києві сьогодні мають відбутися слухання щодо порушень в закупівлях, куди запросять й мера столиці Віталія Кличка.