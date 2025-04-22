Коррупция в КГГА — на взятке задержали главного инспектора Департамента земельных ресурсов

Здание КГГА. Иллюстративное фото: Каштан NEWS

Правоохранители задержали главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА во время получения взятки в размере 15 тысяч долларов США. Он требовал от арендатора земельного участка деньги за продление аренды на 10 лет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 22 апреля.

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По словам Ткаченко, правоохранители поймали на взятке в 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов.

"Главный инспектор Депзема КГГА требовал от арендатора земельного участка взятку за продление аренды на 10 лет. Ненаказанное зло продолжает верить в свою безнаказанность. И даже не боится брать взятки на рабочем месте", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА подчеркнул, что Киев должен создавать комфортные условия для развития бизнеса, а не строить препятствия.

"Опять КГГА, снова земельные ресурсы. Те самые, которые принимали активное участие в "туалетных схемах". Для кого-то сегодня будет еще один "печальный вечер". А завтра вместо резкой реакции и увольнений — увидим в ленте дроны", — подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что больше информации по этому делу представители правоохранительных органов сообщат позже.

"Нужны решения, нужны увольнения. Нужна прозрачность и подотчетность. Экономическая безопасность — важная составляющая развития города, особенно во время военного положения, когда важна каждая гривна", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Telegram

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