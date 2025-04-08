Коли почнеться реконструкція мосту Метро — відповідь Київавтодору

Ремонт мосту Метро. Фото: Telegram/Віталій Кличко

Місто Метро у Києві тривалий час потребує реконструкції. Наразі там розпочали роботи зі встановлення тимчасових металевих конструкцій під основними прогонами мосту для їх підтримки.

Про це розповів гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

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В якому стані міст Метро

Федоренко нагадав, що міст Метро був збудований у 1965 році та з того часу не проводилося капітального ремонту. Він має індивідуальну конструкцію, тому таких об’єктів більше немає у світі: це складна аркова споруда з натяжною попередньо напруженою арматурою.

Ще у 2015 році під час обстеження фахівці заявили про деградацію конструкцій мосту і появі певних дефектів, які можуть впливати на довговічність, стійкість і міцність. У 2021 році вже було встановлено, що міст потребує капітального ремонту. З 2008 року міст має статус об’єкта культурної спадщини, тому можна було виконувати лише протиаварійні роботи для того, аби її підтримати та убезпечити рух транспорту.

Що планують робити з мостом Метро

Мостовій переправі потрібна реставрація, оскільки це об’єкт культурної спадщини. Але вона все одно буде передбачати ремонтні роботи капітального характеру. У серпні 2024 року встановили тимчасові металеві підтримуючі конструкції, а зараз триває занурення близько 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Роботи ведуть цілодобово та без вихідних.

Також кожна стійка конструкції буде захищена льодорізами, аби убезпечити від можливого пошкодження влаштовані конструкції. Водночас встановлюють викаточний пірс, де збиратимуть нову металеву аркову конструкцію — її вже влітку зведуть під перший прогін мосту.

За словами Федоренка, це дасть можливість безпечно експлуатувати Міст метро ще 20 років. Проєкт передбачає завершення протиаварійних робіт у 2026 році.

Він уточнив, що загалом існує чотири прогони, під якими треба встановити підтримуючі конструкції. Після завершення протиаварійних робіт почнуться реставраційні.

"Вони включатимуть, звісно, розроблення проєктної документації, а надалі й виконання робіт", — додав експерт.

Раніше стало відомо, який об'єкт був на місці мосту Метро у Києві 100 років тому.

Також ЗМІ розповіли, що не так з Південним мостом у столиці та чому його постійно ремонтують.