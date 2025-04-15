В КГГА сообщили об ограничении движения транспорта на Крещатике

Автомобили на Крещатике. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Киеве с 15 по 19 апреля временно ограничат движение транспорта на улице Крещатик. Там проведут текущий ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Ограничение движения

"На Крещатике временно ограничат движение транспорта отдельными полосами — с 15 до 19 апреля", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что специалисты "Киевавтодора" проведут текущий ремонт дорожного покрытия, поочередно ограничивая движение транспорта в обе стороны.

Ограничения будут действовать в такие часы:

15, 16, 18 апреля с 22:00 до 6:00;

16, 17, 19 апреля с 8:00 до 17:00.

"Просим учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты", — добавили в администрации.

Скриншот поста КГГА

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