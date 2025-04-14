У Києві триває ремонт підземного переходу за 47 млн грн - якої думки кияни

Ремонт переходу. Фото: скриншот з відео

В Оболонському районі Києва триває ремонт підземного переходу за 47 мільйонів гривень. Внаслідок цього для мешканців району з'явилися труднощі у пересуванні.

Про це у киян розпитала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Так, ремонт підземного переходу на Зої Гайдай триває вже понад два роки. За словами однієї з мешканок району, пані Вікторії, роботи створюють незручності для людей, зокрема, літнього віку.

"Я думаю, що в такі часи не потрібен (ремонт. — Ред.), але він триває роки два. І він перешкоджає людям, дуже незручно. Тут живуть старенькі, треба обходити. Там була зупинка, було зручно, хоч перехід був в аварійному стані", — сказала вона.

Під час ремонту на зупинці трамвая відсутній виступ, завдяки якому пасажири могли б зайти у транспорт. Людям літнього віку важко підійматися на першу сходинку, бо занадто низький рівень.

Нагадаємо, у Києві почали встановлювати нові кнопки на світлофорах, які допоможуть людям з порушеннями зору.

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