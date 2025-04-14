У Києві на світлофорах з'явилася кнопка для людей з порушенням зору

Кнопка на світлофорі. Фото: КМДА

У Києві на пішохідних переходах впроваджують нові кнопки виклику зеленого світла для людей із порушеннями зору. Вони видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у понеділок, 14 квітня.

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Нові кнопки на світлофорах у Києві

Нові кнопки на світлофорах мають прямокутну форму та оснащені сенсором. Вони видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.

Для того, щоб викликати зелене світло, необхідно піднести до кнопки руку та затримати на кілька секунд. Після цього зелене світло ввімкнеться через 5–30 секунд та пролунає сигнал.

Зокрема, для людей з порушеннями зору знизу розміщена спеціальна кругла кнопка, на якій можна відчути стрілку з напрямком переходу дороги.

Якщо натиснути на неї — увімкнеться звуковий супровід. Коли загориться зелене світло — пристрій змінить звук, сигналізуючи дозвіл. Під кінець часу, виділеного для переходу, звук прискорюється.

Перелік перехресть у Києві, на яких вже встановили нові кнопки, можна знайти за посиланням.

Скриншот допису КМДА

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