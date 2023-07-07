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В Киевской области драка закончилась убийством многодетного отца

7 июля 2023 13:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области драка закончилась убийством многодетного отца
В Киевской области драка закончилась убийством многодетного отца. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Полиция Киевской области начала расследование трагического инцидента, в результате которого погиб многодетный отец. Все произошло из-за смертельного удара.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Смертельный удар

Инцидент произошел в июне в городе Ирпень. На одной из улиц города между 41-летним потерпевшим и молодым человеком возник словесный конфликт.

 

В Киевской области драка закончилась убийством многодетного отца. Фото: полиция Киевщины

Во время спора 25-летний правонарушитель нанес удар по лицу мужчины – тот упал и ударился затылком об асфальт.

"Уже в больнице пострадавшему диагностировали перелом костей черепа и повреждение головного мозга. В связи с травмами мужчина скончался в больнице 5 июля", — говорится в сообщении.

 

В Киевской области драка закончилась убийством многодетного отца. Фото: полиция Киевщины

Наказание злоумышленнику

Следователи Бучанского управления полиции Киевщины, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, объявили фигуранту о подозрении по факту убийства, совершенного по неосторожности [ч. 1 ст. 119 УК]. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровское управление полиции с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что ее муж совершает по отношению к ней домашнее насилие. Также оскорбляет ее бранью и угрожает избиением.

Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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