Перемир'я закінчилося: у Києві лунають вибухи

Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 12 травня. Росіяни намагаються атакували столицю дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Київської міської військової адміністрації.

"Вибухи у Києві, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:36.

Водночас у КМВА написали, що загроза з повітря зберігається, тому жителів закликали перебувати в Україні. Там підтвердили, що в столицю може працювати ППО.

За кілька хвилин до перших вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали у Telegram, що на Київ летить група дронів зі сходу.

Також варто зауважити, що ППО працює і в Київській області, про що офіційно заявили у Київській ОВА.

Новина доповнюється...