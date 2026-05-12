Перемир'я закінчилося: у Києві лунають вибухи
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 12 травня. Росіяни намагаються атакували столицю дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Київської міської військової адміністрації.
Вибухи у Києві в ніч проти 12 травня
"Вибухи у Києві, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:36.
Водночас у КМВА написали, що загроза з повітря зберігається, тому жителів закликали перебувати в Україні. Там підтвердили, що в столицю може працювати ППО.
За кілька хвилин до перших вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали у Telegram, що на Київ летить група дронів зі сходу.
Також варто зауважити, що ППО працює і в Київській області, про що офіційно заявили у Київській ОВА.
Новина доповнюється...